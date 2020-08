Lesionado, Van está fora da estreia do Vitória na Série B

O Vitória não terá força total para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Um exame de imagem apontou que o lateral direito Van está com uma lesão grau 1 na coxa direita e não reunirá condições para atuar contra o Sampaio Corrêa, no dia 8 de agosto, às 19h, no Barradão. A tendência é que Léo assuma a vaga. Jonathan Bocão e Wellison são as outras opções para a posição.

Em tratamento, Van não participou do coletivo realizado pelo técnico Bruno Pivetti na manhã deste sábado (1), no Barradão, assim como o zagueiro Maurício Ramos, que se recupera de uma lesão na panturrilha, e o atacante Alisson Farias, poupado por se queixar de cansaço muscular.

Também ficaram fora da atividade o zagueiro Gabriel Furtado e o volante Guilherme Rend, que estão em fase de transição e fizeram apenas um treino físico. O primeiro teve uma torção no tornozelo e o segundo um incômodo na coxa esquerda.

Os demais jogadores participaram do coletivo, realizado com a bola oficial do Brasileiro 2020. “Foi um treino muito importante em que a gente desenvolveu a organização coletiva da equipe. Ambas as equipes tiveram boa produtividade e agora focar na semana que vem. Uma semana muito importante e de estreia. Vai ser a nossa primeira final na Série B, porque estamos encarando cada jogo como decisivo porque pretendemos brigar pelo acesso e começa na semana que vem com uma boa preparação e também com um bom jogo”, avaliou o técnico Bruno Pivetti, em entrevista ao site oficial do Vitória.

O elenco rubro-negro folgará no domingo (2) e se reapresentará na manha de segunda-feira (3), quando iniciará a última semana preparatória para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro.