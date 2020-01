Letieres Leite fará turnê na Europa e na volta assinará arranjos do novo disco de Bethânia

(Divulgação)

De férias na Bahia, Bethânia se divide entre Salvador, Santo Amaro e Cabuçu

A parceria entre o maestro Letieres Leite e a cantora Maria Bethânia, iniciada com o show Claros Breus, no ano passado, quando o criador da Orkestra Rumpilezz assinou a direção musical e os arranjos do espetáculo, vai continuar rendendo bons frutos em 2020. O baiano vai repetir a dobradinha (arranjos e direção musical) com Bethânia no álbum Claros Breus, que a cantora gravará em estúdio ainda este ano. Apresentado à Bethânia por Caetano Veloso, Letieres foi também o diretor musical e criador dos arranjos do disco Mangueira – A Menina dos meus olhos, que a filha de dona Canô lançou em dezembro passado. A ideia da cantora é reunir no novo álbum as canções inéditas apresentadas no show que estreou no Rio e passou por várias cidades brasileiras, incluindo Salvador.

(Divulgação)

Maestro Letieres Leite comanda a Orkestra Rumpilezz

Tour europeia

Antes de entrar em estúdio, Letieres Leite vai fazer uma pequena turnê pela Europa, começando por uma apresentação da Orkestra Rumpilezz no Festival Sons D´Hiver, em Paris, no dia 8 de fevereiro, com a participação de Tony Allen. Já no dia seguinte, o maestro rege sua orquestra no Porto, em Portugal. Em ambas as apresentações ele vai mostrar o repertório de A Saga da Travessia. De lá Letieres segue para Berna, na Suiça, sozinho, para tocar com a Swiss Jazz Orchestra (SJO) que interpretará o repertório do baiano.



Repeteco bom

Depois de faturar o Grammy Latino de melhor álbum de samba em novembro passado, a cantora carioca Mart´nália retorna a Salvador para mais uma apresentação do show Cantando Vinícius de Moraes, no dia 17 de janeiro, às 18h30, na Concha Acústica. A estreante Majur é quem vai abrir o espetáculo da filha de Martinho da Vila.

(Foto;Eny Miranda/Divulgação)

Mart´nália volta à Bahia para cantar Vinicius

Troca-troca

Após um ano como Relações Públicas do Fasano Salvador, Sandy Najar deixou o cargo no final de dezembro. Em seu lugar assumiu a baiana Cris Visnevski, a nossa personagem do 3X4 de hoje. À coluna, Sandy disse que sai com o sentimento de dever cumprido. “Foi uma experiência incrível, acho que fiz um trabalho bem legal, objetivo cumprido”, diz a empresária que, a partir de agora terá mais tempo para tocar seu negócio na área de moda.

(Foto:Tati Freitas/Divulgação)

Sandy Najar deixa o Fasano para tocar seus projetos





3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Cris Visnevski é a nova RP do Fasano na Bahia

A baiana Cris Visnevski começou o ano com um desafio pela frente. Desde o dia 2 de janeiro, assumiu o cargo de Relações Públicas do Hotel Fasano Salvador. Formada em Comunicação Social com habilitação em RP pela Unifacs e com dois MBA na área – um pela Fundação Getúlio Vargas e outro pela Universidade de Nova York, cidade onde morou mais de uma década - Visnevski voltou para Salvador no ano passado e desde então não parou de trabalhar. Foi ela a responsável pelo projeto de hospitalidade dos camarotes VIPs da Copa América em Salvador. Com passagem pelas mais importantes empresas de eventos do país, a nova RP do Fasano já assinou trabalhos para marcas como Nissan, Comitê Olímpico Brasileiro, Vale etc. Antes de assumir a função no Hotel da Praça Castro Alves, a nova funcionária passou por um treinamento na sede do grupo em São Paulo e no Fasano Rio, sob a orientação da diretora de comunicação da rede hoteleira Malu Neves, a quem estará subordinada. Durante este período nas unidades do Fasano no Sudeste, Visnevski conheceu toda a operação do hotel para se familiarizar com o padrão Fasano.

Bar de Gin

Depois do sucesso no verão do ano passado, na Bahia Marina, o produtor paulista Marcelo Vicente, leva o bar da Beefeater para o Rio Vermelho. O espaço, abrigado no rooftop da Colabore, na Rua Borges dos Reis, 81, funcionando de quarta a domingo, a partir das 17h, com um time de DJs, cardápio assinado por Vini Figueira, e uma carta de drinques à base de gin com o que há de melhor na coquetelaria.



(Divulgação)

Bar do gin volta neste verão no Rio Vermelho

Temporada baiana

Luís Carlos Vasconcelos está de malas prontas para Salvador. O ator e diretor virá para um longa temporada a convite dos diretores Daniel Arcades e Thiago Romero para integrar a equipe de preparação da comédia musical NAU, espetáculo original que a dupla estreia em meados de julho. Vasconcelos será um dos responsáveis pela orientação cênica do espetáculo.

(Divulgação)

O paraibano Luis Carlos Vasconcelos vai cumprir temporada na Bahia

Iemanjá VIP

O promoter Ginno Larry está à frente da Festa de Iemanjá que o restaurante Manga vai promover, a partir das 13h do dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho. O primeiro lote de ingressos já começa a ser vendio hoje e vai custar R$ 350 por pessoa, com serviço all inclusive. O casal de chefs Dante e Katrin Bassi vai preparar a feijoada e as comidinhas para as 250 pessoas que estão sendo esperadas para homenagear a orixá. A grade completa de atrações deverá ser divulgada ainda esta semana, mas o prometer adiantou à coluna o primeiro nome já confirmado: a cantora Belô Velloso, sobrinha de Caetano e de Bethânia.

(Divulgação)

Ginno Larry vai comandar feijoada VIP no Manga Restaurante

Mais +

Uma boa oportunidade para público e músicos conhecerem de perto tudo sobre a cultura dos tambores, isso na cidade que é referência mundial em inovação e tradição da percussão, é o Bahia Percussion Camp que começa hoje e vai até o dia 14, em Salvador. O evento terá acesso gratuito e uma programação que se divide em espaços do Centro Histórico e a sede do Bahia Percussion Camp, em Vilas do Atlântico. Na programação, profissionais de destaque comandam workshops, bate-papos e oficinas sobre a cultura e técnica dos ritmos percussivos baianos.

Menos +

Está em voga nos eventos de verão o cliente pagar por um copo plástico se quiser beber o conteúdo da lata de cerveja. No show que aconteceu no último domingo, no Trapiche Barnabé, a pessoa precisava desembolsar R$ 5 para consumir a cerveja que comprou por R$ 8. A venda casada, cujo custo total ficava em R$ 13, era obrigatória já que os atendentes do bar só serviam a bebida se o cliente apresentasse o copo. O mais curioso é que os tais copos, assim como o evento, eram patrocinados por uma marca de uma grande cervejaria. Pelo visto, a tendência do verão será levar um copo (de preferência sustentável) no bolso ou na bolsa.