Letieres Leite vai dirigir e assinar arranjos de show e disco da cantora Maria Bethânia

Exclusivo! O músico Letieres Leite, da Orkestra Rumpillez, é quem assina os arranjos e a direção musical do novo show que a cantora Maria Bethânia vai estrear no dia 4 de julho, no Rio. Desta vez, a baiana resolveu fazer diferente e vai apresentar o repertório inédito do novo álbum que planeja lançar até o final do ano num show prévio onde mostrará oito das canções que estarão no novo disco de carreira. Além do maestro e arranjador, o show Claros Breus contará ainda com dois outros músicos baianos - apresentados à artista por Letieres - Marcelo Galter, no piano e sintetizadores, e Luisinho do JêJe, nas percussões acústica e eletrônica. O espetáculo fará temporada no Rio e São Paulo e depois percorrerá diversas capitais brasileiras. Salvador está prevista no roteiro, mas a data ainda não foi definida.



Nova fase

A relação do maestro Letieres com a diva baiana começou no ano passado por sugestão de Caetano Veloso, produtor de outro álbum que Bethânia lançará também no segundo semestre em homenagem a Mangueira. Todas as bases deste trabalho foram gravadas em Salvador com a Orkestra Rumpillez e somente vistas e aprovadas pela exigente Bethânia três meses depois de prontas. Aliás, Bethânia inovará também na formação da nova banda que a acompanhará nas suas apresentações. A cantora manterá apenas o contrabaixista Jorge Helder que se juntará a dois grandes músicos que tocarão com a artista pela primeira vez: Carlinhos 7 cordas e Pretinho da Serrinha.

3 X 4 GENTE BOA

O baiano Ângelo Flávio, que atualmente é repórter do programa Conexão Bahia, da TV Bahia, está no elenco da série Cine Holliúdy, da TV Globo. O ator, que recentemente marcou presença no seriado Carcereiros como o personagem Nego Boi, agora vive um médico da cidade de Pitombas, contracenando com feras como Matheus Nachtergaele, Heloísa Perissé e Miguel Falabella. “Este personagem é um presente, pois junto a todos os outros personagens da trama, desenha o lastro cultural de um país, de um povo que sonha, enlouquece, se desespera, dessa gente que acredita e luta, e isso é lindo! Que sorte a minha, na pele do médico, poder vivenciar os sintomas dessa cidade”, diz Ângelo, que participará de cinco episódios da série. Aliás, esta não é a sua primeira vez em produções globais. O soteropolitano, que começou no teatro em Salvador, já esteve em seriados como A Grande Família e Tapas e Beijos, dentre outros. Com um grande currículo no teatro, ele vem construindo uma carreira exitosa também no cinema, onde já participou de filmes como Quincas Berro D´água, Estranhos e Praça Paris. Este ano, o artista voltará à telona mais uma vez no longa-metragem Pixinguinha, onde viverá o personagem Zé da Baiana, contracenando com Seu Jorge.

Às claras

Conforme anunciado aqui no último dia 25 de maio, o espaço onde funcionou o cerimonial Unique, vai reabrir ainda este mês. Está confirmado. Mas, ao contrário do que diz a nota, o imóvel não foi vendido aos novos gestores do cerimonial, mas alugado. Segundo o dono do imóvel, Silvio Romero Carvalho, o prédio pertence à sua empresa Nossa Terra e estava alugado à Tok & Stok que planejava ampliar a loja. “Como a marca de móveis vendeu 60% do seu capital a um fundo americano, os novos controladores desistiram da expansão e me pediram permissão para sublocar, e eu autorizei”, afirma. Está esclarecido.

Martelo batido

A empresária e designer de interiores Mila Moraes, depois de algum tempo de negociações, firmou parceria com o arquiteto paulista Francisco Lopes e juntos abrirão um escritório em Salvador. Ele, que tem projetos espalhados pelos quatro cantos do país, e é o queridinho das grandes marcas, desembarca esta semana na capital baiana para participar de alguns eventos e se já reunir com clientes.

Casamento de cinema

Numa cerimônia íntima, que reuniu apenas as famílias dos noivos e amigos mais próximos, a cineasta Cecília Amado (neta de Jorge Amado), se uniu ao também cineasta Pablo Oliver, no último sábado, na Praia da Espera, em Itacimirim. A celebração emocionou a todos, especialmente a mãe da noiva, a escritora Paloma Amado. “Nunca senti tamanha emoção”, declarou.



Duo para Caymmi

A cantora Grazie Wirtti e o pianista e arranjador Leandro Braga homenageiam Dorival Caymmi no show Canções Praieiras, no Café Teatro Rubi, nos dias 26 e 27 de julho. A apresentação percorre a obra do compositor baiano, desde os clássicos até as canções menos executadas. Em julho, a cantora lançará o álbum Caçador de Infância pela Carmo/ECM que o distribuirá para 36 países europeus.



Mais +

A restauração de um prédio histórico na Velha Bahia é sempre motivo de comemoração. Daí ser importante louvar a recuperação do prédio ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, que funcionará como cerimonial do templo e que passou por um retrofit total. O custo total da obra foi de mais de R$ 12 milhões ao Governo Federal e o resultado, pelo menos internamente, é belíssimo.

Menos –

Apesar do esforço, o arquiteto não foi feliz no projeto da fachada que ganhou uma aparência moderna e sem nenhum charme. É certo que os arquitetos têm licença poética para criar, mas com todo respeito ao profissional que assina a intervenção, o resultado - que deu um “certo ar” de modernidade à fachada, não ficou bacana não.