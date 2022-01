Leveza do Verão

O Vixe vai seguir a proposta do editorial deste fim de semana e vamos deixar todo o garimpo na paleta de 2022. E a primeira escolha da coluna é o vestido, estrela da campanha de verão da Forum, inspirado na cromoterapia e no poder das cores. Este dress em modelagem vaporosa e fluida, evoca o frescor que esses dias quentes merecem e é o parceiro certeiro. A dica de styling é compor com ele um look monocromático ou tom sobre tom. Disponível no site da marca (forum.com.br).





Para os boys

Os rapazes descolados já aderiram as camisas de manga curta estampada como a peça queridinha para os rolês. Se você está procurando uma para chamar de sua , dá uma olhada no e-commerce da Zara (zara.com). O Vixe amou essa com print abstrato (R$179). Usada mais um short jeans rasgado fica incrível.





Artesanal chique

Se você curte uma estética rústica e natural vai amar essa bolsa da Renner (lojasrenner.com.br). Ela tem detalhes em lavanda e violeta que dão ainda mais charme e tornam ainda mais fácil de compor looks em tons vibrantes como amarelo ou verde. Por R$ 129,9.





Esportivo

O shortinho é o coringa que combina demais com nosso clima quente. O modelito garimpado no site da Dafiti (dafiti.com.br) é da Adidas (R$ 147,9) e vem no tom bem similar ao "very peri" da Pantone. Achado!





Conforto e estilo

O tênis colorido pode ser o protagonista do look. Este modelo chamado de Old Skool da Vans (vans.com.br) tem estética retrô, o tom certo e é agênero. Custa R$ 349,99.





Na make

O delineador colorido usado para fazer só o contorno na sobrancelha, sem preencher, é um hit. No tom de lilás vai ficar incrível em sua make para as baladas animadas dessa temporada. Da Essence por R$ 16,9 no site belezanaweb.com.br