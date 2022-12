Leveza renovadora da Soul Dila

Atrás daquele vestido branco para passar o Réveillon na beira da praia e depois usar muito neste verão lindo que já começou? Pois então, dá uma espiadinha na campanha da nova coleção da Soul Dila (@souldila), intitulada Pouso Pausa. Idealizada para celebrar o início de um novo ciclo e também a necessidade de uma pausa para renovar as energias, este lançamento da brand soteropolitana está repleto de peças que inspiram leveza e conforto. Tudo disponível nas lojas físicas e online (souldila.com.br).

Mood calor

Verão e praia andam lado a lado. E se você está programando o seu banho de mar para a temporada do calor, hora de descolar uma cadeira bacaninha para ser a companheira perfeita para os dias de sol. Rolou sentimento? Olhos abertos para o lançamento da Riachuelo (riachuelo.com.br) que você leva para casa por R$ 85,85.

Fashion

Chinelão com aquele toque fashion. Se o calor não dá trégua, que tal investir em um calçado cheio de bossa para bater perna por aí com frescor? O vixe amou a aposta do e-commerce MY Shoes (myshoes.com), que tem aquele tom vibrante e shape irreverente para nenhuma fashionista botar defeito. Custa R$ 99,90.

Verão e tradição

Boys descolados que não abrem mão de uma peça clássica para compor o guarda-roupa do Verão, vale dar aquela espiadinha no short listrado à venda na loja da Dafiti (dafiti.com.br), que está na promoção por R$ 32, 37, e pode fazer parte de looks navy diversos.

Vejo cores

Um boné pensado para o ciclista mas que pode ser usado em uma produção cheia de atitude, provando que a moda é a gente quem faz.

Esse da foto é assinado pela artista Tarsila Schubert para o Programa Cinelli Art e pode ser arrematado na lojinha virtual Trade Inn (tradeinn.com). Dica de stylist: o acessório fica incrível se combinado a um visu oitentinha bem urbano. Preço: R$ 83,99.

Momento casa

Uma peça bem pensada injeta criatividade aquele cantinho da casa. É o caso do cesto Marrakesh, com pegada artesanal, que acaba cumprindo muitos papéis. Já imaginou colocar uma plantinha dentro? Ou prefere toalhas no banheiro? A dica é ser original e fazer a escolha certa. Onde achar? Lojinha virtual da Disconnect (disconnecthome.com.br) Custa: R$ 199.





Nota 0

Se você vai passar o presente de Natal que ganhou para outra pessoa, faça bem feito. Deixar dentro do pacote o cartão com votos que você recebeu não.

Nota 10

Receber de uma vizinha um doce feito por ela vale mais do que qualquer presente. A pessoa dedicou seu tempo e te fez lembrar o quanto você é especial.