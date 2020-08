Liberdade e Itapuã foram bairros com mais denúncias de som alto no fim de semana

Os bairros com mais denúncias de som alto neste fim de semana foram Liberdade (27 ocorrências), Itapuã (25), Pernambués (21), Parque Bela Vista (21), Fazenda Grande do Retiro (20) e Paripe (19). No período, a Subcoordenadoria de Combate à Poluição Sonora de Salvador, vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), fez uma operação na cidade para combater a prática.

Os agentes fizeram 324 vistorias e apreenderam 118 equipamentos na ação, que contou com apoio da Polícia Militar.

As cinco fontes sonoras mais denunciadas foram residência (responsável por 29% das reclamações), veículo particular (27,5%), área pública (19,3%) e bar, restaurante ou boate (9,4%).

De acordo com a Semop, o último fim de semana de agosto contabilizou redução no número de denúncias de poluição sonora. De sexta (28) a domingo (30), foram 810 ocorrências registradas contra as 1.100 computadas entre os dias 21 e 23, ou seja, houve queda de 26%. Entre os dias 14 e 16, a secretaria havia recebido 2.200 denúncias.

As ações de combate à poluição sonora acontecem diariamente, sendo intensificada principalmente nas áreas com maior número de reclamações. A fiscalização tem como alvos estabelecimentos comerciais e residenciais, bem como veículos e “paredões” formados. A população pode fazer denúncias para Coordenadoria de Fiscalização e Combate à Poluição Sonora pelos telefones Fala Salvador 156 ou Disque Coronavírus 160.