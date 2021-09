Libras + promove encontros terapêuticos em grupo para pessoas surdas

Eurides Nascimento, CEO da Libras Mais, empresa especializada em tradução em Libras, criou o Grupo Terapêutico Libras Mais, voltado especialmente para pessoas surdas. O projeto, que é gratuito e online, acontece em parceria com a Associação Educacional Sons do Silêncio (AESOS) a partir da próxima quinta-feira (30) e tem o objetivo de oferecer acolhimento através da escuta e dinâmicas em grupo.

“Em Salvador, quase não temos profissionais de psicologia bilíngues, dificultando o acesso das pessoas surdas ao acompanhamento terapêutico. Criar o grupo foi a maneira que encontramos para oferecer uma assistência qualificada e humanizada para essas pessoas, de modo que faça diferença, que elas se sintam abraçadas e possam compartilhar suas questões com segurança e confiança”, explica Eurides, idealizadora do projeto.

A proposta contempla 4 encontros semanais. Depois do dia 30, eles acontecem nos dias 08/10 (sexta), 14/10 (quinta) e 22/10 (sexta), sempre às 18h, sob a condução dos psicólogos Milena Ramos e Gibson Cavalcante. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição através do site. As vagas são limitadas.