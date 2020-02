Isabela e Mário Dantas (foto/Elias Dantas/divulgação)

Mário Dantas recebeu os filiados do LIDE-BA, convidados e autoridades locais, nesta segunda (10) à noite, em um camarote exclusivo que foi montado com acesso ao backstage do evento A Melhor Segunda-Feira do Mundo, no Wet´n Wild. O agito contou com shows de Péricles e da banda Parangolé, além da anfitriã Harmonia do Samba. Clique no Alô Alô Bahia e confira as fotos de quem passou por lá!