Líder da facção BDM em Lauro de Freitas é morto em confronto com a polícia

o Líder da facção Bonde do Maluco (BDM) no município de Lauro de Freitas foi morto, no final da noite de quarta-feira (5), durante confronto em uma operação conjunta da Polícia Militar. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o criminoso acumulava 10 passagens por porte ilegal de arma de fogo e de explosivo, tráfico de drogas e roubo. Uma fonte da polícia, que pediu para não ser identificado diz que o traficante morto foi Bruno Leite de Jesus, 25 anos, o "Coió".

Em nota, a SSP informou que equipes das Rondas Especiais (Rondesps) Atlântico e Região Metropolitana de Salvador, além do Comando de Operações da PM (COOPM) localizaram o criminoso no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Desde o início da semana ele vinha publicando fotos nas redes sociais com armas de fogo e fazendo gestos referentes a uma facção.

O traficante, suspeito de pelo menos 10 homicídios na RMS, estava escondido no Parque São Cristóvão. Quando ele percebeu a presença das equipes táticas, atirou e tentou fugir. No confronto ele acabou ferido, foi encaminhado para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, duas porções grandes de maconha, seis pinos de cocaína, dois celulares, uma balança e uma tesoura.