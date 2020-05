Líder de facção criminosa baiana é preso em João Pessoa, na Paraíba

Um homem apontado com o líder de uma facção com atuação na cidade baiana de Bom Jesus da Lapa foi preso na tarde de sábado (23) na cidade de João Pessoa, na Paraíba. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem, que não teve o nome divulgado, era integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública, ferramenta lúdica que reune os foragidos mais perigosos da Bahia.

Com ele, de acordo com a SSP-BA, foi localizda uma pistola calibre 9mm. O preso era investigado pela 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Durante levantamentos as equipes identificaram que o foragido da Justiça se escondia na capital do estado da Paraíba.

Com apoio da polícia local, o traficante foi localizado e o mandado de prisão cumprido. Além da pistola, foram apreendidos carregador e munições.