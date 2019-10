Líder de grupo criminoso de Itabuna é preso em Belo Horizonte

Com mandado de prisão por cinco mortes violentas em Itabuna, Sandro Ronaldo Borges da Silva foi preso na manhã de quarta-feira (16), durante operação conjunta da Polícia Civil de Itabuna e o Departamento de Operações Especiais de Belo Horizonte (Minas Gerais), com apoio de Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública. 'Sandro Papel', como é conhecido, era procurado pela Justiça baiana desde 2012 por homicídios.

Segundo o titular da 6ª Coorpin/Itabuna, delegado André Aragão Lima, 'Papel' além dos mandados de prisão pelas cinco mortes, ele responde a processos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. “Em setembro começamos a planejar a prisão dele. Através de investigação criminal, conseguimos localizá-lo em Belo Horizonte. Alinhamos com a polícia de Minas e foi realizado o flagrante”, explicou.

O delegado contou ainda que 'Papel' estava portando documentos falsos e uma quantidade de maconha, no momento do flagrante. “Recentemente, em investigações que ainda estão em andamento, identificamos o criminoso como principal suspeito de um homicídio que aconteceu no dia 4 de setembro deste ano, em Itabuna”, destacou André Lima.