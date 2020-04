Líder de organização criminosa da Bahia é preso no Mato Grosso

Procurado integrava Baralho do Crime (Reprodução/SSP-BA)

Procurado pela Polícia Civil e pelo Poder Judiciário da Bahia, Jeanderson da Silva Araújo Pereira, de 24 anos, foi preso em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (9). Ele é apontado como um dos líderes da principal organização criminosa que atua no estado baiano. As informações são do portal G1 do Mato Grosso.



O homem, de 24 anos, estava escondido na casa de um amigo. Ele possuía documentos falsos e um revólver calibre 38. De acordo com a Polícia, Jeanderson estava em Primavera do Leste há pelo menos uma semana.



Jeanderson tinha um mandado de prisão em aberto por um homicídio registrado na Bahia. O homem preso ainda é apontado pela polícia como um dos líderes da principal organização criminosa da Bahia.



A investigação que cita Janderson ficou conhecida como “baralho do crime”. Segundo o G1 do Mato Grosso, ele estaria em Mato Grosso para articular os próximos passos de um esquema de tráfico de drogas.



De acordo com a investigação, o suspeito estaria planejando chegar até a fronteira entre o Brasil e a Bolívia pelo estado para negociar a compra e venda de drogas.



Com um trabalho conjunto, as polícias polícias do Mato Grosso e da Bahia tem como o objetivo de encontrar outros envolvidos no crime.

Jeanderson está preso na cadeia pública de Primavera do Leste, mas deve ser transferido para uma unidade prisional da Bahia nos próximos dias.