Líder do tráfico em Guanambi é preso em Santa Catarina

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas na região de Guanambi, no sudoeste baiano, foi preso neste domingo (1º). O criminoso tem 37 anos e foi capturado em uma ação conjunta entre as polícias civis da Bahia e do Paraná, e pela Polícia Militar de Joinville, em Santa Catarina.

O homem tinha oito mandados de prisão em aberto, todos por tráfico de drogas e homicídio, e era alvo de investigação desde o ano passado. Na ocasião, cinco mandados contra o suspeito foram revogados, e ele foi liberado do sistema prisional de Salvador.

De acordo com a 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), que era responsável pela investigação, o suspeito era o líder de uma das organizações criminosas que disputam a venda de entorpecentes na região.