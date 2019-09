Líderes do PT costuram acordo para evitar bate-chapa na disputa pelo partido na Bahia

As principais correntes do PT da Bahia costuram um acordo para evitar bate-chapa na corrida pelo comando estadual do partido, cuja disputa acontece nos dias 19 e 20 de outubro. O principal eixo das negociações é estabelecer um rodízio na presidência da sigla, para que o cargo seja ocupado nos dois primeiros anos, 2020 e 2021, pelo candidato que obtiver o segundo maior número de delegados nas prévias das eleições, marcadas para o próximo domingo. Favorito a levar a maior quantidade de delegados, Eden Valadares, apoiado pelo senador Jaques Wagner, assumiria a direção estadual do PT em 2022. O acordo interessa a Wagner, que deseja um nome de sua cota à frente da legenda no ano em que pretende disputar novamente o Palácio de Ondina.



Força no páreo

Pelo acerto, a presidência do partido seria inicialmente ocupada pelo deputado estadual Jacó, ligado a Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, ou por Elen Coutinho, da tendência Avante. Ambos são, hoje, os principais concorrentes de Eden Valadares.

Bolo fatiado

As negociações no PT envolvem ainda, além do rodízio, a distribuição de espaços de poder na sigla. Entre elas, as secretarias de Organização, que toca a política interna do partido e tem influência sobre a militância, e de Finanças, que controla os fundos partidário e eleitoral. A proposta é que os cargos de destaque sejam repartidos entre as chapas de acordo com a quantidade de delegados eleitos. “O acerto evita uma disputa fratricida no congresso do PT em outubro. Tanto Jaques Wagner quanto as demais lideranças sabem que ninguém sozinho terá mais de 50% dos delegados nas prévias e que precisarão compor”, disse um cardeal petista escalado para articular o acordo .

No banco dos réus

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) acatou denúncia contra o prefeito de Morro do Chapéu, Léo Dourado (PL), acusado pelo Ministério Público do Estado (MP) de cometer crime contra a Lei de Licitações. A decisão, de forma unânime, foi tomada de forma unânime pelo desembargadores do colegiado. Em 2018, Dourado foi acionado pelo MP por contratar de forma irregular uma empresa para prestar assessoria na captação de recursos junto aos governos estadual e federal.

Lavoura arcaica

A previsão é de casa cheia na audiência em que a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa vai discutir as dívidas do produtores de cacau do Sul da Bahia. Já confirmaram presença representantes dos bancos do Brasil e do Nordeste, Ceplac, Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Secretaria Estadual da Agricultura e especialistas no tema, como Nelson Fraga, um dos principais consultores da bancada do agronegócio no Congresso.

Sacode a poeira

Uma reviravolta tomou conta da política em Paulo Afonso a pouco mais de um ano para a sucessão de 2020. O atual prefeito, Luiz de Deus (PSD), rompeu com o ex, Anilton Bastos (Podemos), que o havia apoiado, e reatou com o irmão, Paulo de Deus (MDB), seu adversário em 2016 e inimigo de Bastos.