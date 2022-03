Líderes do PT pressionam Wagner para retomar candidatura ao governo

Lideranças do PT iniciaram uma ofensiva em massa para convencer o senador Jaques Wagner a retomar a candidatura ao governo do estado, diante do desarranjo causado no tabuleiro eleitoral da base aliada com a desistência do petista. A pressão sobre Wagner ganha corpo em meio às dificuldades do Palácio de Ondina em encontrar um substituto competitivo, já que o preferido para a vaga, o senador Otto Alencar (PSD), ainda demonstra forte resistência em assumir a linha de frente do palanque. Reservadamente, parlamentares e dirigentes petistas avaliam que será bastante improvável reverter a recusa de Otto em tempo hábil.



De volta para o passado

“A saída de Wagner criou uma lacuna que não sabemos como cobrir, mas nosso horizonte é curto e fica cada vez menor. Otto deixou bem claro que não quer abandonar a candidatura à reeleição no Senado. Não há como construir um nome do nada agora. A melhor solução é pôr Wagner de volta no páreo, e faremos tudo para isso”, resume um influente cardeal do PT.

Pisa fundo!

No lado oposto da trincheira, o problema é de outra ordem, mas também tem o calendário eleitoral como principal contratempo. Integrantes do comando da pré-campanha do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) a governador o alertaram sobre os riscos de postergar a escolha dos demais componentes da coligação oposicionista. Especialmente, o vice. No mesmo diapasão, aconselharam Neto a acelerar as costuras para definir o quanto antes a vaga. O argumento é que, ao contrário das últimas eleições, ele está fora do poder e não pode esticar tanto a corda este ano, para não perder o elemento surpresa e deixar escapar o timing das alianças.

Além da linha

Investigadores da Operação Faroeste classificaram como "estarrecedor" o laudo da perícia feita pela Polícia Federal nos aparelhos telefônicos apreendidos durante as buscas em endereços do ex-secretário de Segurança Pública da Bahia Maurício Barbosa. Embora o relatório ainda não tenha vazado, quem teve acesso ao material garante que o conteúdo faz as mensagens extraídas de smartphones da ex-chefe do Ministério Público do Estado Ediene Lousado parecerem conversas do jardim de infância da Faroeste.

Top 5

PP, PSD, PSDB, PL e PDT lideram a bolsa de apostas formada por políticos aliados tanto ao governo quanto à oposição como os partidos que devem concentrar o maior movimento migratório na Bahia, durante a janela de 30 dias para troca de legendas, que abre hoje. Uma parte perderá deputados por causa do congestionamento de candidatos fortes ou por mudanças no alinhamento. A outra, por desleixo na montagem de chapas com musculatura para levar duas ou mais vagas para federal e estadual.

Ponta do lápis

Com a União Brasil formalizada, dissidentes do PSL baiano que permanecem na tropa bolsonarista calculam qual a melhor sigla para entrar. É o caso dos deputados estaduais Talita Oliveira e Capitão Alden, ainda indecisos sobre o futuro.