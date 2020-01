Líderes empresariais apostam em crescimento este ano

CEOs otimistas

Quatro em cada cinco CEOs brasileiros ouvidos pela Pesquisa Global com CEOs da PwC acreditam que as operações que eles comandam terão crescimento em suas receitas este ano. Neste universo, 22% estão muito confiantes e 56%, pouco confiantes. Com baixas expectativas em relação ao desempenho da economia global – apenas 22% apostam numa melhora externa – as apostas no melhor faturamento se justificam pelo crescimento orgânico. As apostas para atingir os objetivos passam sobre tudo pela inovação e o lançamento de novos produtos, além da colaboração com outros empresários ou startpus. “As empresas brasileiras precisam elevar sua produtividade para obter competitividade e sucesso em 2020 e nos próximos anos. A pesquisa serve como um indicativo do que elas deverão fazer para alcançar esse objetivo”, comenta o sócio-presidente da PwC Brasil, Fernando Alves.

Desafios

A pesquisa mediu também a percepção sobre as possíveis ameaças ao crescimento das empresas. Entre os principais motivos de preocupação, 50% dos CEOs brasileiros citaram as incertezas quanto ao crescimento da economia e também quanto ao peso dos impostos. O cenário tributário ainda incerto é motivo de preocupação para 48% dos respondentes, seguido pelo excesso de regulamentação (47%) e inadequação de infraestrutura básica (47%). No campo político, o populismo é visto como risco por 42% dos executivos brasileiros, seguido pela taxa de câmbio volátil (38%) e pela incerteza política (36%).

Novos embarques

A Atlantic Nickel, do grupo Appian Brazil, que retomou as operações da mina Santa Rita, no município de Itagibá, já está focada nos próximos passos da operação. O funcionamento da unidade garante 900 empregos, diretos e indiretos, para a região. “Este ano vamos produzir 15 mil toneladas de produto. Vamos fazer, no mínimo, 11 embarques. Tudo com as melhores práticas operacionais, de segurança e socioambientais”, afirma Paulo Castellari, CEO da Appian Brazil e presidente da Atlantic Nickel. A meta para 2021 é de produzir 20 mil toneladas de produto e o próximo embarque está previsto para março. Com o aquecimento na demanda do níquel – principalmente a médio e longo prazo com o uso em baterias para carros elétricos – espera-se que a operação se mantenha em alta pelos próximos anos.

Facilidade

A partir de segunda-feira, dia 27, a CCR Metrô Bahia vai oferecer aos usuários a possibilidade de comprar os créditos para os Cartões de Integração do Metrô em uma rede credenciada com mais de 3.000 pontos de vendas. São lojas, restaurantes, farmácias, entre outros espaços, distribuídos por Salvador e Região Metropolitana. Nestes locais, será possível fazer a compra de créditos entre R$ 2 e R$ 100, com pagamento somente no dinheiro, sem custo adicional. A expectativa é que a iniciativa amplie a venda de créditos em 20%. O novo sistema também vai ajudar no gerenciamento do saldo dos cartões. Para encontrar o ponto de venda mais próximo e traçar a rota de como chegar, basta acessar o site www.rvgo.com.br