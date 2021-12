Lilica Rocha lança mais duas músicas do álbum “O Sol Reflete”

Dando continuidade ao lançamento gradual do álbum “O Sol Reflete”, Lilica Rocha, 7 aninhos, lança nos próximos dias mais duas músicas nas plataformas digitais.

No clima das festas de ano, Lilica lança, na sexta (24), véspera de Natal, a canção “Brinquedo Meu”, falando da busca por um brinquedo especial. Abrindo o ano de 2022, ocorrerá o lançamento da música “Meu Black”.

A agenda da pequena artista não para: no dia 16/01, ela volta ao palco do Teatro Gamboa Nova com o show brincante apresentando o seu recente disco "O Sol Reflete”.

Falando de amor, esperança, representatividade e empoderamento. A live/show será às 17h, os ingressos custam R$10 (meia) e R$20 (inteira), e podem ser adquiridos no site do Teatro Gamboa.