Limite de público em eventos pode aumentar para 5 mil, diz governador

O número máximo de pessoas permitido por evento na Bahia pode aumentar para 5 mil. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (4) pelo governador Rui Costa. Segundo o gestor, tudo depende da queda nos números de casos ativos de covid-19 no estado. Atualmente, o limite de público por evento é de 3 mil participantes.

"Nós subimos o público em estádio para 30% e público em eventos festivos para 3 mil", comentou o governador sobre o último decreto publicado no Diário Oficial do Estado no dia 26 de fevereiro, que tem validade até 14 de março.

"Estamos com 5 mil casos (de covid-19). Se na próxima semana esse número cair, nós voltaremos a ter 5 mil (pessoas em eventos) e assim sucessivamente. Nós aumentaremos a permissão gradativamente à queda dos números", confirmou o Rui Costa.

Quem também comentou a limitação de pessoas em eventos foi o prefeito Bruno Reis. Ele esteve presente na solenidade de posse da promotora de Justiça Norma Cavalcanti, que foi reconduzida ao cargo de procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia.

Segundo Reis, a não realização do carnaval por dois anos consecutivos e os eventos com limitação de público geraram prejuízos econômicos para a capital baiana. "Toda estratégia para promoção de Salvador, desde a sua existência, é associada a esses grandes eventos. Mas não havia outro caminho, nem outra decisão a ser tomada que não fosse essa", concordou o gestor municipal sobre o limite de público.

"Os números estão caindo com a mesma celeridade com que cresceram. Isso permite a gente ir avançando em medidas de flexibilização e de retomada econômica. Já se discute no Ministério da Saúde transformar a pandemia em endemia. Países no mundo já não estão com qualquer tipo de restrição", completou o gestor municipal.