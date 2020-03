Limpeza profunda na cúpula do MP

Recém-empossada no comando do Ministério Público do Estado (MP), a procuradora-geral de Justiça da Bahia, Norma Cavalcanti, defenestrou todos os integrantes da cúpula do órgão nomeados pela antecessora, Ediene Lousado. De uma só canetada, a atual chefe do MP exonerou os procuradores-gerais adjuntos Sara Mandra Rusciolelli e Wellington César Lima e Silva; o chefe de gabinete, Marcelo Guedes; o secretário-geral, Paulo Gomes Júnior; e a secretária-geral adjunta, Marilene Pereira Mota. A vassourada se estendeu ainda aos seis assessores especiais de Ediene e aos noves coordenadores dos Centros de Apoio Operacional do MP.

Para compor o novo núcleo-duro do órgão, Norma Cavalcanti escalou os dois mais votados na disputa pelo controle do MP, os promotores de Justiça Pedro Maia e Alexandre Cruz, respectivamente, nomeados chefe de gabinete e secretário-geral. Além de Maia e Cruz, as demais vagas também foram ocupadas, na maioria, por adversários do grupo ligado a Ediene Lousado.

Aperto nas cordas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) pressiona o governo Rui Costa (PT) para ter acesso total ao processo que autorizou a inclusão do Monotrilho do Subúrbio (ex-VLT) no Programa de Parcerias Público-Privadas (PPPs). Como noticiado quinta passada pela Satélite, documentos, pareceres e a resolução favorável ao projeto não constam no Sistema Eletrônico de Informações do governo. Agora, o TCE cobra a cópia integral do processo, em meio a suspeitas de que a PPP do monotrilho foi liberada sem aval da área técnica do programa.

Visita em família

Enquanto o ex-ministro Ciro Gomes anuncia amanhã, em Salvador, apoio à pre-candidatura do secretário municipal da Saúde, Leo Prates (PDT), seu irmão Ivo, prefeito da cidade cearense de Sobral, palestra em um evento do TCE na capital.

Conta de somar

Os 25 maiores hotéis da cidade registraram ocupação de 70,93% em fevereiro, quase igual a 2019 (70,67%). Porém, o preço médio da diária pulou de R$ 245 para R$ 374, aponta balanço da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação.

Prova dos nove

Partidos da base aliada e da oposição ao PT no estado encomendaram uma série de pesquisas de grande amplitude para identificar tendências e medir a temperatura do eleitorado na capital e cidades estratégicas do interior baiano. Os levantamentos servirão de base para separar candidatos competitivos a prefeito dos que são fadados ao fracasso, negociar espaços nas chapas majoritárias e costurar alianças entre nomes que transitam em campos políticos semelhantes.

Tudo em casa

Prestes a entrar no páreo em São Desidério, o ex-prefeito da cidade Demir Barbosa foi exonerado pelo senador Otto Alencar (PSD) do cargo de assistente em seu gabinete. Patrono da candidatura de Demir, Otto pôs no lugar a esposa do afilhado, Eionete Alves.

"As coisas não são resolvidas no grito, mas com trabalho. A postura de parte do governo federal, muitas vezes, não funciona. Os poderes são independentes, mas também harmônicos" - João Roma, deputado pelo Republicanos da Bahia, ao afirmar à rádio Excelsior que o Planalto deve abraçar a reforma tributária e evitar atritos.