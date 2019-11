Limpurb contabiliza 14 ton de óleo retiradas em Salvador desde sexta (1º)

Cerca de 14,6 toneladas de petróleo foram retiradas das praias de Salvador desde a última sexta-feira (1º). A informação é da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb), órgão municipal que montou uma força-tarefa para lidar com as novas manchas de óleo nas praias de Salvador. Apenas neste domingo (3), foram recolhidas cinco toneladas e 270 quilos.

Até quinta-feira (31), a Limpurb havia retirado um pouco mais de 108 toneladas desde o início do aparecimento das manchas em Salvador. No total, já foram recolhidas 122 toneladas e 600 quilos.

“Hoje, retiramos menos quantidade que ontem, mas a Prefeitura está em alerta para agir de imediato. Nossas equipes de limpeza estão monitorando todas as praias dia e noite, de Ipitanga até São Tomé de Paripe, para agir o mais rapidamente possível, minimizando os impactos desse desastre ambiental e evitando maiores transtornos para a população", destacou Marcus Passos, presidente da Limpurb.

Locais atingidos

Devido à quantidade de óleo que chegou neste fim de semana, a equipe foi reforçada e contou com 400 agentes. De sexta última até hoje, as praias atingidas foram as de Ipitanga, Praia do Flamengo, Stella Maris, Itapuã, Patamares, Jaguaribe, Pituaçu Corsário, Boca do Rio, Jardim de Alah, Jardim dos Namorados, Pituba, Amaralina, Ondina e Rio Vermelho.

As mais atingidas foram Ipitanga, Stella Maris, Pituaçu, Corsário e Rio Vermelho (Buracão, próximo ao Sesi e Torrefação). Salvador não registrava a chegada de novas manchas desde o último dia 18, mas o óleo reapareceu no dia 1º, começando por Stella Maris.