Limpurb leva projeto 'Fala, gari' para escolas municipais de Salvador

Para celebrar o Dia das Crianças, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) leva pela primeira vez o projeto “Fala, gari” para escolas da rede municipal de ensino. Os agentes de limpeza irão para a sala de aula, compartilhando seus saberes e vivências em um bate-papo divertido com os pequenos. A ação aconteceu nesta terça-feira (11) e acontecerá novamente na quinta (13).

Ao todo, 50 crianças de seis a oito anos serão contempladas com a iniciativa, que também contará com a distribuição de fardamentos do Clubinho da Limpurb, brinquedos confeccionados por meio de material reciclável, kit pinturinha e um brinde especial para os ganhadores do “Quiz Limpurb”.

Além da participação da engenheira ambiental e sanitarista da Limpurb, Rosemary Mascarenhas, o Núcleo Integrado de Estudo em Zoologia e a Empresa Junior de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Bahia também fazem parte das apresentações e brincadeiras sobre a importância do descarte correto de resíduos e a importância dos três “R”s da sustentabilidade: reduzir, reutilizar e reciclar.

O presidente da Limpurb, Omar Gordilho, destaca que ações como essa com certeza ficarão registradas na mente e no coração dos pequenos. "Sabemos o potencial multiplicador que as crianças tem e o quanto elas também podem conscientizar seus familiares, vizinhos e amigos. Por isso, temos certeza que tudo que for aprendido vai contribuir para a formação de cidadãos cada vez mais responsáveis por nossa cidade e pelo meio ambiente”, destacou.

O projeto Fala, gari chegou hoje no CMEI Deputado Lourival Evangelista e quinta estará na Escola Municipal Osvaldo Cruz.