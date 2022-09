Linha Direta vai retornar à Globo após 15 anos

Os fãs de true crime, programa sobre crimes nos streamings, vão poder agradecer à Globo pelo retorno de um dos projetos mais amados da emissora: Linha Direta. O programa, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, está ainda em sigilo pela empresa da família Marinho.

Linha Direta ficou no ar direto de 1999 a 2007, sendo um dos programas policiais mais comentados da sociedade, já que os suspeitos eram exibidos na tela da Globo e tinha simulações feitas por atores, além de depoimentos de testemunhas. O programa teve três apresentadores, Hélio Costa (início dos anos 90 e finalizado em julho no mesmo ano), Marcelo Rezende (1999, que retornou após nove anos) e Domingos Meirelles, que assumiu entre 2002 até 2007, quando foi decretado o fim da atração.

Ele foi criado para contar histórias verdadeiras de crimes que ocorriam na época, como a morte de Daniella Perez, filha da autora Glória Perez. O assassinato da atriz virou a série 'Pacto Mortal', exibida pela HBO Max e teve um sucesso absoluto na plataforma.

Além da série da filha de Glória, outro caso que repercutiu bastante nas redes sociais foi o Caso Evandro, disponível no Globoplay. Observando a crescente de número de fãs nesse gênero, o retorno do Linha Direta foi pensado pela emissora. Apesar do esboço, o projeto está em fase inicial e está sendo desenvolvido pelo diretor Mariano Boni. A data de estreia ainda não foi definida.