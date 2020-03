A primeira paciente diagnosticada com coronavírus na Bahia foi um caso importado, de uma mulher de 34 anos, residente na cidade de Feira de Santana. O caso foi registrado no dia 6 de março de 2020. De lá para cá, com o avanço da doença no estado, algumas medidas foram tomadas para tentar conter a propagação. Relembre na linha do tempo abaixo: