Linhagem BQ.1 da variante Ômicron é detectada na Bahia

A linhagem BQ.1 da variante Ômicron foi detectada em amostras coletadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) no estado. A linhagem estava em amostras de SARS-CoV-2 (vírus causador da Covid-19) em moradores da Bahia, testados em uma nova rodada de sequenciamento genético.

Ao todo, foram sequenciadas 128 amostras coletadas entre outubro e novembro. A BQ.1 representa 32% desse total.

Os genomas sequenciados correspondem em 100% à variante Ômicron.

As identificações da linhagem BQ.1 foram detectadas em coletas realizas nos municípios de Salvador, Candeias, Conceição do Coité, Dias D’Ávila, Euclides da Cunha, Ilhéus, Lauro de Freitas, Mairi, Porto Seguro, Ruy Barbosa, São Sebastião do Passé e Simões Filho.

A secretária da Saúde do Estado, Adélia Pinheiro, alerta que este é um cenário em que a população deve ter ainda mais atenção para completar o esquema vacinal. “Temos ainda cerca de 7,8 milhões de baianos com a vacinação pendente. Deste total, um milhão sequer tomou a primeira dose”, pontua a Secretária.

Adélia Pinheiro destaca ainda que é importante a testagem, isolamento de casos positivos e uso de máscaras em unidades de saúde.