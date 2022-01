Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar são os brothers infectados com covid-19

Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada são os participantes do BBB22 infectados com a covid-19. Por conta do isolamento necessário, eles não entraram na casa nesta segunda (17).

De acordo com o apresentador Tadeu Schmidt, o trio permanece em confinamento no hotel e se juntará aos demais na quinta-feira (20).

Na tarde desta de hoje, os membros no grupo “Pipoca” foram os primeiros a entrar na casa mais vigiada. Já os participantes do “Camarote”, só chegaram à noite, ao final da programação ao vivo.