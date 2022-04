Litoral da Bahia tem alerta de mau tempo com ventos de até 60 km/h

Um alerta de mau tempo no litoral da Bahia foi emitido pela Marinha do Brasil no sábado (16), destacando a possibilidade de ventos de até 60 km/h até a noite deste domingo (17).

De acordo com a Marinha, a ventania deve atingir a faixa litorânea do norte de Caravelas, no extremo-sul baiano, e o sul de Salvador.

Os avisos de mau tempo da Marinha são publicados no site da instituição, que orienta que navegantes consultem as informações antes de decidirem sair ao mar.

Salvador e outras cidades da Bahia viveram chuvas fortes na madrugada do sábado e também na madrugada deste domingo.

A previsão do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Codesal) é que as chuvas podem se intensificar hoje, com risco para enxurrada, alagamento e deslizamentos de terra.

A frente fria que vem do Sudeste deve continuar em Salvador até a quinta (21). O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil está am alerta, segundo a prefeitura. Em caso de emergências, é possível acionar a Codesal pelo número 199, de graça. O órgão está de plantão.