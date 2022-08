Litoral Sul: Um destino com muitos atrativos

Com 522 anos de fundação, Porto Seguro é um dos principais destinos turísticos no sul da Bahia. Além da sede, a região conta com as belezas naturais e históricas de Arraial D’Ajuda, Caraíva, Trancoso e Vale Verde. A chamada Costa do Descobrimento tem nada menos do que 85 quilômetros de litoral com algumas das praias mais paradisíacas do país.

Ali onde nasceu o Brasil, o que encanta os visitantes também é a cultura, fruto da miscigenação de costumes de portugueses e indígenas. Aliás, os povos indígenas, verdadeiros donos da terra, resistem na preservação de suas tradições e das riquezas naturais do lugar.

Para quem gosta de desbravar a história, o roteiro de visitas deve incluir a primeira igreja do Brasil, localizada no Centro Histórico, além de outras atrações como farol histórico, a casa de cadeia e câmara. As expressões culturais locais também são bonitas de se ver, como as rodas de capoeira. Estando no centro, vale a pena conhecer a tarifa, ter um dedo de prosa com pescadores locais, apreciar o pôr do sol e contemplar o Rio Buranhém desaguando no mar.

Já para quem curte badalação noturna, a pedida é a Passarela da Cultura. Por lá o turista encontra barraquinhas de artesanatos, comidas típicas, bons drinks, apresentações artísticas, bares e restaurantes e música ao vivo.

Arraial d’Ajuda

A partir de Porto Seguro basta fazer uma breve travessia de balsa para chegar em Arraial d’Ajuda, do outro lado do Rio Buranhém. O lugar é charmoso, descontraído e sofisticado.

Quer relaxar e aproveitar um visual incrível? Visite as praias de Taípe, Apaga Fogo e Pitinga, onde se encontra areia branca, águas claras, falésias e piscinas de corais. É um local propício para praticar kitesurf. Os mais aventureiros podem curtir um voo de parapente, unindo a adrenalina à vista panorâmica das praias e do vilarejo.

Comprinhas, boa comida e drinks são encontrados na Broadway (Bróduei), a rua que liga a Praça São Brás à Igreja Nossa Senhora d’Ajuda, também conhecida como esquina do mundo. À noite, a agitação acontece na Rua Mucugê, com restaurantes, música ao vivo e lojas com grifes locais e nacionais.

Trancoso

Quem ama viajar, já visitou ou tem na lista desejos conhecer o vilarejo de Trancoso, por onde circulam artistas, influencers e anônimos descolados. O Quadrado encanta com a Igreja de São João Batista e as casinhas rústicas coloridas, sedes de lojas de grifes e restaurantes.

O local é um dos mais instagramáveis do mundo, pela beleza, pela energia festiva, por estar rodeado pela natureza e aconchego. Trancoso também tem famosas praias, como a do Espelho, com águas cristalinas; além de falésias, rios e mangues.

Também está lá o Teatro L’occitane, um dos projetos arquitetônicos mais arrojados do Brasil. Além de salas para oficinas, possui dois palcos - um coberto e outro aberto -, ambos com plateias para receber mil pessoas. No local acontecem shows, festivais e eventos corporativos. É bom acompanhar a programação no site oficial.

Vale Verde

O povoado de Vale Verde é uma pequena comunidade, próxima ao Parque Nacional do Pau Brasil, a 39 km de Porto Seguro. Sua vila foi fundada em 1536, e ainda hoje conserva o traçado rústico original, a exemplo do gramado retangular com casinhas ao seu redor e a Capela do Divino Espírito Santo.

Um lugar pacato, com ruazinhas tranquilas, onde a maior movimentação se vê em dias de festas tradicionais. Quem chega se apaixona pelo cenário e pela possibilidade de experimentar alimentos orgânicos da roça, cachaças artesanais produzidas no local.

Caraíva

Outro destino charmoso e rústico é Caraíva. Nas praias e nos rios existem tendas para momentos de relaxamento, porque a energia é usada para cair no forró dos finais de semana. Vale a pena conhecer o Beco e degustar o Pastel do Pará.

Caraíva é um lugar raiz, com ruas de areia fina e branca, pouca iluminação. Por lá tudo é feito andando ou de bicicleta. O único tipo de transporte é o Jeguber ou táxi jegue, permitido apenas para malas, idosos e crianças.

A cultura indígena é forte no local e se expressa através da culinária (como peixe na folha da patioba) e danças em aldeias pataxó da região. Outras atrações turísticas são os passeios de triciclos e quadriciclos em estradas de areia e a descida de boia pelo rio até a ponta de areia, onde acontece o encontro com a Praia da Barra.

