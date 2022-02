Live do Bloco Alerta Geral terá comando de Eduardinho nesta quinta (24)

O bloco Alerta Geral vai realizar nesta quinta (24) a tradicional Quinta do Samba, a partir das 20h. Pela segunda vez consecutiva, o evento acontecerá online, em razão da pandemia de covid. A festa acontecerá na página oficial da agremiação no YouTube (blocoalertageral), com Eduardinho e as participações locais do Grupo Miudinho, Juliana Ribeiro e Samantha Tosto, além dos cariocas Xande de Pilares, Délcio luiz, Fundo de Quintal e Renato da Rocinha.

Zé Arerê, presidente do bloco, demonstra ansiedade para colocar o bloco na rua, mas reconhece que este ainda não é o momento de promover o carnaval: "Estou contando os dias para o carnaval de 2023 chegar, e com fé em Deus, poderei comemorar meus 50 anos de samba; porém, ainda não chegou a hora de reunir milhões de pessoas nas ruas. Enquanto isso não acontece, a diretoria do Alerta já está preparando uma grande festa para nossos associados e pede a todos que se vacinem para que nosso encontro aconteça ano que vem!".

Live do bloco Alerta Geral

Atrações: Eduardinho,Grupo Miudinho, Juliana Ribeiro, Samantha Tosto, Xande de Pilares, Délcio Luiz, Fundo de Quintal, Renato da Rocinha, entre outros.

Onde: página oficial blocoalertageral , no YouTube

Quando: quinta-feira (24/02), às 20h.

Quanto: gratuito

Classificação: livre