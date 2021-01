Liverpool, Campeonato Alemão e mais: saiba onde vão passar os jogos nesta segunda

Confira jogos de futebol de hoje, segunda-feira, 4 de janeiro. As partidas estão acontecendo com portões fechados no Brasil por causa da pandemia do coronavírus.

Canais de esportes estão transmitindo jogos ao vivo e reprises de jogos em sua programação. Veja quais são as partidas que serão exibidas na televisão.

Jogos de futebol de hoje, segunda-feira, 4 de janeiro