Lives da semana: confira a agenda de shows para assistir em casa

Mesmo com eventos cancelados, os artistas têm dado um jeitinho de manter os fãs animados através das lives nas redes sociais. Os shows são transmitidos ao vivo e garantem a alegria de quem sente falta daquele happy hour do fim de semana.

O final desta demana está animado - tem opções para todos os gostos e estilos. Pensando nisso, separamos algumas das lives que vão acontecer até domingo (21). Confira abaixo.

Se você adora forró, não deixe de conferir as duas últimas atrações do São João no CORREIO, O cantor e compositor Zelito Miranda se apresenta nesta sexta (19), a partir das 19h, no canal do jornal no no YouTube do jornal. Sábado (20), no mesmo canal e horário, o cantor Adelmario Coelho encerra a temporada do projeto.

Quinta-feira (18)

Laninha Show – 18h (YouTube)

Bruna Caram – 18h (YouTube)

Grupo Deixa Falar – 18h30 (YouTube)

João Neto e Frederico – 19h (YouTube)

Daniela Mercury – 19h (YouTube)

Adelmario Coelho – 19h (YouTube)

Marcinho – 19h (YouTube)

Vanessa Rios – 19h (YouTube)

A Banda Mais Bonita da Cidade – 19h30 (YouTube)

Lagosta Bronzeada – 20h (YouTube)

Ana Clara – 20h (YouTube)

Lucas Mamede – 20h (YouTube)

Zé Felipe – 20h (YouTube)

Ton Oliveira – 20h (YouTube)

Anna Catarina – 20h30 (YouTube)

Matheus Fernandes – 21h (YouTube)

MTV #JuntosADistância (Anitta, Anavitória, Emicida e mais) – 21h (YouTube)

Sexta-feira (19)

Olodum – 13h30 (Instagram)

Henry Freitas – 16h (YouTube)

Ivan Gadelha – 17h (YouTube)

A Maior Live do Universo (Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e mais) – 18h (YouTube)

Lucy Alves – 18h (YouTube)

Padre Reginaldo Manzotti – 19h (YouTube)

Carlos Careqa e Mário Manga – 19h (YouTube)

Dorgival Dantas – 19h (YouTube)

Gustavo Mioto – 20h (YouTube)

Márcio e Marcelo – 20h (YouTube)

Paraná – 20h (YouTube)

Zé Cantor – 20h (YouTube)

Elba Ramalho – 20h (YouTube)

Filipe Ret – 20h (YouTube)

Jorge Aragão – 20h30 (YouTube)

Jonas Esticado | Circuito Brahma Live – 21h (YouTube)

Amado Batista – 22h45 (YouTube)

Sábado (20)

Zelito Miranda | São João no CORREIO – 19h (YouTube)

Almir Rouche – 13h (YouTube)

Belo – 15h (YouTube)

Nanara Bello – 15h (YouTube)

Mara Pavanelly – 16h (YouTube)

João Rock e Você (Alceu Valença, Marcelo D2, Poesia Acústica e mais) – 16h (YouTube)

O problema é o grave (Beowülf, Felguk, Hot Bullet, Zucchi e mais) – 16h (YouTube)

Israel Novaes – 17h (YouTube)

Rionegro & Solimões – 17h (YouTube)

Pedra Letícia – 17h (YouTube)

Dennis DJ – 17h (YouTube)

Chimarruts – 18h (YouTube)

Banda Resgate – 19h (YouTube)

Jards Macalé – 19h (YouTube)

Gino & Geno – 20h (YouTube)

Furacão 2000 – 20h (YouTube)

Banda Libanos - 20h (YouTube)

Wesley Safadão e Luan Santana (part. Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada), no Circuito Brahma Live – 20h (YouTube)

Ivete Sangalo – 22h (YouTube)

Domingo (21)

Adelmario Coelho | São João no CORREIO – 19h (YouTube)

Bom Gosto – 13h (YouTube)

Festival 360 (Jorge e Mateus, João Neto e Frederico, João Bosco e Vinícius e mais) – 13h (YouTube)

Michel Teló – 13h30 (YouTube)

Guilherme e Santiago – 14h (YouTube)

Rick e Ricardo – 14h (YouTube)

Pisadinha de Luxo - 15h

Léo Santana – 15h (YouTube)

Geraldinho Lins – 15h (YouTube)

Cantor Loirão – 16h (YouTube)

Marcia Fellipe e Jerry Smith – 17h

Victor Fernandes - 17h (YouTube)

Henrique & Diego – 17h (YouTube)

Planta & Raiz – 17h (YouTube)

Live Chalezinho – Nosso Sertanejo (Du Monteiro, Breno Gontijo, Matheus Ianc, Dj Thales Britto e Dj Vava) – 18h (YouTube)

Vanessa Moreno – 19h (YouTube)

Banda Torpedo – 19h (YouTube)

Edy e Nathan - 19h (YouTube)

Tarcísio do Acordeon -19h (YouTube)

Lives da semana que vem: 22 a 28 de junho

Confira as lives que vão rolar na semana que vem:

22/06 (segunda-feira)

Milton Guedes – 20h (YouTube)

23/06 (terça-feira)

Calcinha Preta – 18h (YouTube)

24/06 (quarta-feira)

Limão com Mel – 20h (YouTube)

25/06 (quinta-feira)

Bruna Fulô – 19h (YouTube)

26/06 (sexta-feira)

Gusttavo Lima – 21h (YouTube)

27/06 (sábado)

Junior Vianna – 17h (YouTube)

Luan Estilizado, Vicente Nery e Edson Lima – 17h

Turma do Pagode – 19h (YouTube)

Léo Magalhães – 19h (YouTube)

Mastruz com Leite – 19h (YouTube)

Os Barões da Pisadinha – 20h (YouTube)

Berg Gonzaga – 20h (YouTube)

Skank – 20h (YouTube)

28/06 (domingo)