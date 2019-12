Livro de Gonçalo Júnior sobre o Bandido da Luz Vermelha vai virar série de TV

(Divulgação)

Gonçalo Junior é autor de mais de 40 obras, a maioria biografias



A biografia de João Acácio Pereira da Costa, o Bandido da Luz Vermelha, escrita pelo jornalista baiano Gonçalo Júnior, vai virar uma série produzida pelo respeitado produtor Rodrigo Teixeira, da RT Features, que tem dentre outros sucessos internacionais o filme Me Chame Pelo Seu Nome. A obra, lançada em outubro passado e divulgada com exclusividade por esta coluna na edição do dia 26/10/2019, conta a história do bandido mais perigoso dos anos 1960, foi editada pela Noir, do próprio escritor, autor de mais de 40 livros.

(Divulgação)

O filme Me Chame Pelo Seu Nome foi produzido por Rodrigo Teixeira

Vários episódios

A coluna apurou que o contrato, assinado pelo autor e a produtora na última quinta-feira (12), reza que a RT Features tem 18 meses para produzir a série, com oito a dez episódios, e que deverá ser vendida para um canal de TV fechada ou empresa de streaming, como Netflix ou Amazon. De acordo com fontes ligadas à coluna, a ideia de Rodrigo Teixeira é fazer uma série no estilo American Crime Story que elege um crime para desmembrar em vários episódios, como aconteceu em O Assassinato de Gianni Versace, exibida pela FX e Netflix.

(Divulgação)

Rodrigo Teixeira é o produtor brasileiro mais requisitado da indústria estrangeira

Mercado latino-americano

A decisão da RT Features de produzir séries de caráter Premium para o mercado brasileiro e latino-americano, é resultado de uma parceria com a produtora Anonymous Content e a agência de talentos CAA, tendo sempre Rodrigo Teixeira, envolvido diretamente nas produções.

Ceia farta

O La Pasta Gialla, na Pituba, preparou um menu especial para o cliente levar para casa e servir nas ceias de natal ou ano novo. Dentre as opções sugeridas pelo chef Sergio Arno estão um lombo de porco recheado com presunto cru, pernil assado com molho de especiarias e peru assado com molho tai de pimenta agridoce.

(Foto:GB Souza/Divulgação)

Sergio Arno e Marcelo Reis na produção para natal e ano novo

Café com arte

O artista visual Ricardo Franco está preparando uma série inspirada no café. Fruto, uma de suas obras ainda inédita, estará numa exposição coletiva que vai acontecer este mês, num showroom de uma grande marca baiana de café, juntamente com obras de outros artistas como Juraci Dórea, Goya Lopes, Bel Borba, Guache Marques, Daniela Steele e Maria Adair. “Expor ao lado de grandes nomes das artes, é como se fosse o momento da colheita de um grão maduro, cultivado com carinho e respeito", diz o artista.

(Foto:Diego Salustiano/Divulgação)

O artista visual Ricardo Franco e a tela O Fruto

Teatro

Em cartaz em São Paulo com o espetáculo A Mulher Que Matou Os Peixes, o diretor Djalma Thürler, da Companhia Ateliê Voador, ganhou o Prêmio Cultura Inglesa para montar a peça A Desafortunada História Do Amor de Julieta e Romeu, com estreia prevista para maio de 2020, na capital paulista.

(Divulgação)

Djalma Thürler assina contrato com Cultura Inglesa

Biografia

O artista visual baiano Sérgio Rabinovitz vai celebrar 40 anos de carreira com uma biografia que ganha lançamento no próximo dia 17, às 19h, na Paulo Darzé Galeria. A edição de luxo, bilíngüe, sai pela P55 com 240 páginas, texto de Claudius Portugal e 150 obras do artista.

(Foto:Andrew Kemp/Divulgação)

Sergio Rabinovitz completa 40 anos de arte

Eliana para sempre

Fartura e Abundância é o nome da exposição da artista Eliana Kertész (1945-2017) que será aberta no dia 17, às 19h, no Palacete. A mostra vai reunir os originais da artista, cadernos, rascunhos, depoimentos, fotografias e réplicas gigantes que poderão ser manipuladas e fotografadas pelo público. Esta interatividade é uma das marcas do cenógrafo Gringo Cardia que assina a curadoria.

(Divulgação)

A saudosa artista Eliana Kertész e uma de suas obras

Show intimista

Erasmo Carlos apresenta o show Piano & Voz, dias 21 e 22 de dezembro na Caixa Cultural Salvador. Entre seus eternos sucessos e o frescor de um bate papo informal, Erasmo fará um show intimista, acompanhado do maestro José Lourenço.

(Divulgação)

Tremendão faz show intimista na Caixa Cultural

Colina premiada

Adriano Mascarenhas, da Sotero Arquitetos, recebeu esta semana o primeiro lugar na Premiação Desafios do Patrimônio, promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ MG, BA, PE), pelo projeto Requalificação do Patrimônio Urbano e Logístico da Colina Sagrada do Senhor do Bonfim. Este é o segundo prêmio que o arquiteto fatura por este projeto. O primeiro foi o da edição 2019 do IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil), na categoria Desenho Urbano e Arquitetura da Paisagem- Projetos Executados.

(Divulgação)

Arquiteto Adriano Mascarenhas coleciona prêmios