Livro 'Memórias do Esporte Clube Vitória' resgata história do clube em entrevistas inéditas

Foram 12 anos de produção, quatro autores envolvidos no projeto e 40 personagens para contar, em detalhes, as histórias que construíram o que é o Esporte Clube Vitória e todo o seu legado para a cultura e o futebol baianos. Assim pode-se resumir o livro Memórias do Esporte Clube Vitória, que será lançado nesta quinta-feira (2), às 19h, com noite de autógrafos na Loja do Leão, localizada no Shopping Capemi.

Escrito pelos rubro-negros Tiago Bittencourt, Milton Filho, Allan Correia e Lucas Gramacho, a obra nasceu do sonho de Tiago em criar um registro sobre a representatividade do clube, há mais de uma década. “Eu comecei esse projeto com uma outra pessoa e tínhamos essa vontade de preservar e contar a história do Vitória. Mas nós não tínhamos um norte. Por isso a ideia adormeceu e ressurgiu ao longo dos anos”, conta Bittencourt, jornalista que reside em Brasília e é um dos fundadores da torcida Vitória Candango, que reúne torcedores no Distrito Federal.

O primeiro a se juntar para a continuação do livro foi Allan Correia. Em 2020, já durante a pandemia. Milton Filho e Lucas Gramacho completaram o quarteto que lança a obra.

Entre os 40 personagens que contam suas histórias com o clube, seja através de entrevistas feitas pelos autores ou de relatos pessoais escritos em primeira pessoa, estão ex-jogadores como Bebeto, Petkovic, Ramon Menezes, David Luiz e Bigu. Além de dirigentes que marcaram suas passagens pelo rubro-negro, a exemplo de Alexi Portela Júnior e Paulo Carneiro, que apresentam histórias dos bastidores e momentos polêmicos vividos no Leão.

“Não existe pensar na Bahia e na cultura baiana sem pensar no Esporte Clube Vitória e no que ele representa para a rotina das pessoas daqui”, Tiago Bittencourt

O autor destaca que os leitores poderão acompanhar uma “passagem do tempo” de momentos do clube, já que conta com relatos de personagens ligados desde a fundação, com o depoimento de Geraldo Valente, bisneto de Arthur Valente - um dos fundadores do Vitória - até contribuições contemporâneas, como a do centroavante Neto Baiano, maior artilheiro do Barradão, com 53 gols.

Mas o elenco não se limita a quem viveu o clube de dentro. As diferentes vivências dos torcedores podem ser vistas nos relatos de artistas como Lázaro Ramos, Wagner Moura, Tatau e Paulinho Boca de Cantor, sem falar das histórias de figuras ilustres das arquibancadas. Rosicleide, Rubens Beiramar e o quase centenário Edilson Cardoso tiveram seus momentos registrados no livro de 320 páginas.

Para Milton Filho, de apenas 22 anos, que é estudante de jornalismo e pesquisador do Vitória há quase uma década, trazer esses personagens marcantes para contarem suas próprias histórias é dar ao torcedor a chance de olhar o legado rubro-negro por outra perspectiva, que varia a cada um dos participantes. “Isso permite que tenha uma abrangência maior do clube. Pessoas que viveram o mesmo momento, mas com visões diferentes sobre a situação colocada”, explica.

Com recém-completados 123 anos de vida, o Leão não vive o seu melhor momento, mas a chegada do livro em uma fase turbulenta como essa pode ser compreendido como uma forma de resgatar o sentimento do que é ser torcedor do Vitória e ampliar a visão do que o time é dentro do futebol brasileiro. Tiago Bittencourt define o livro como um “recado para a torcida", que pode ver na obra uma oportunidade de expressar o “orgulho de ser rubro-negro”.

“O tempo que o nosso trabalho demorou de ficar pronto representa só 10% da história do clube. É um recado para os mais jovens que encontram muito da história do Vitória na internet e redes sociais, mas existem outras que não estão nesse local. É um recado para mostrar que o Vitória é muito maior do que está vivendo agora”, afirma Tiago.

Sobre o processo de escrita da obra e da escolha de quem faria parte dessa seleção, Bittencourt afirma que não houve um planejamento para escolher quem seriam essas figuras. Segundo ele, inclusive, alguns convites foram negados para participar do livro e a ideia foi “amadurecendo e construindo” ao longo dos anos.

“A ideia inicial nem era fazer com 40 personagens. Quando Milton e Lucas se juntaram ao projeto, fomos pensando em quem estava faltando, não foi algo fechado no começo”, continua Tiago.

A conclusão do trabalho durante a pandemia também deu ao grupo possibilidades que antes dificilmente seriam executadas, e que hoje enriquecem a obra. “Inicialmente as entrevistas seriam só presenciais, para ter o olho no olho e sentir as emoções. Com a pandemia percebemos que a gente conseguiria alcançar de forma virtual algumas pessoas que não teríamos acesso presencialmente, como David Luiz, que na época ainda estava na Inglaterra, ou Bebeto”, avalia.

Para que o livro concluísse a jornada de 12 anos até o seu lançamento, os esforços ultrapassaram a barreira de pensar e executar um produto que contasse a história do Vitória. Foi preciso também do apoio de muitas pessoas que acreditaram no projeto. Bittencourt conta que procurou algumas editoras até encontrar a Máquina de Livros.

A ideia proposta foi criar um financiamento coletivo para o lançamento da obra, no qual os torcedores poderiam adquirir uma pré-venda, que rendeu mais de 600 exemplares vendidos, e em troca receberiam prêmios. Entre camisas e bandeiras autografadas por ídolos, o financiamento ultrapassou a meta de R$ 47.500 e já está na casa dos R$ 50 mil. Para quem ainda deseja adquirir um exemplar através do financiamento e ter uma recompensa, basta acessar o site catarse.me/memoriasdovitoria, onde estão todas as informações.



Memórias do Esporte Clube Vitória

O quê: Lançamento do livro

Quando: Quinta-feira, 2 de junho

Onde: Loja do Leão, no Shopping Capemi

Horário: 19h