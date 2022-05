Livro sobre Santa Dulce dos Pobres será lançado em três shoppings de Salvador; veja

O livro “Irmã Dulce dos Pobres – Uma Santa do nosso tempo”, escrito pela jornalista e sobrinha da santa baiana, Maria Rita Pontes, será lançado em três shoppings de Salvador.

Nesta quarta-feira (4), das 19h às 22h, ela, que também é superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), lançará a obra no Salvador Shopping. O evento acontece no Espaço Gourmet do centro de compras, localizado no Piso L1.

Já na quinta-feira (5), o evento de lançamento será no Shopping da Bahia, no Espaço do Pereira, 3º Piso. O último dia de sessão de autógrafos será na sexta-feira (6), no Shopping Barra, na Loja Luz Divina – L1 Sul. Ambos também acontecem de 19h ás 22h.

Todos os eventos contarão com a presença da autora, que irá autografar a obra para o público. O livro narra o legado de amor e serviço da Santa Dulce dos Pobres e custará R$ 60.

Sobrinha da religiosa baiana que se tornou a primeira santa brasileira, Maria Rita conta que o livro é uma atualização da sua própria obra, escrita em 1983. Nesta 18ª edição, ela acrescenta um recorte de tempo focado também nas últimas três décadas, desde a morte do Anjo Bom, passando por marcos importantes de sua trajetória, como a Beatificação e a Canonização, e cita também a pandemia e os desafios dela para as Osid.

A nova edição conta com capítulos inéditos, além de um acervo visual com imagens fotográficas antigas processadas com modernos recursos tecnológicos de restauração, a exemplo da colorização.

“Irmã Dulce dos Pobres – Uma Santa do nosso tempo” é uma homenagem em memória aos 30 anos de morte do Anjo Bom do Brasil e foi patrocinado pela própria autora, com a ajuda de um doador anônimo, e terá 100% das vendas revertidas para as Obras Sociais da Santa Dulce dos Pobres.

SERVIÇO

