Lobisomem infiel, vampira e mulher de branco: causos arrepiam cidade baiana

Desde a sua fundação, 124 anos atrás, o município de Mairi, no centro-norte da Bahia, registra inúmeras histórias aterrorizantes pelas ruas do interior. Relatos de fantasmas, espíritos sensuais e um lobisomem infiel são alguns dos causos contados e passados entre gerações. Quem conta esses mitos afirma: “alguém que eu conheço viu”! Mas será que esses contos realmente são verdadeiros?

O segundo episódio do podcast “Só se ouve na Bahia” traz os convidados do município para contar, com detalhes, as histórias que eles ouviram de seus pais, avós, cônjuges e irmãos. Para comentar sobre a importância da cultura de linguagem oral dos mitos folclóricos para o interior, o podcast conversa com a folclorista Salua Chequer. O líder espírita, médium e fundador do Centro Espírita Cidade da Luz, José Medrado, explica a diferença entre espíritos e fantasmas e conta se tem como algum deles ser visto por pessoas vivas.

Um suposto lobisomem, vestido em pele de vaca, grande e peludo ganhou o coração de uma humilde mulher de Mairi, o único problema é que ela era casada. Mas há quem diga que essa história não é bem assim. O engenheiro ambiental Washington Sena conta que o homem lobo era um amante apaixonado; mas sua tia, Irani Rios, afirma que não existia infidelidade: era apenas uma garota namorando escondido de sua mãe.

Mas não é só o lobisomem que aterrorizava e ganhava corações, uma mulher de branco atraía os homens do município e os levava para o local que arranca arrepios de todos, o cemitério. A aposentada Enedite Sampaio, que prefere ser chamada de Dona Ditinha, diz que conhece o mito desde menina, e que o seu próprio marido, enquanto era noivo, foi perseguido por um suposto espírito que mudava de forma. Confira também o cordelista Franklin Maxado, associado do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que recita a história de uma vampira feiticeira que se casou com um lobisomem na região do centro-norte baiano.





FICHA TÉCNICA:





Produção, narração e edição: Isis Cedraz

Supervisão: Jorge Gauthier

Trilha de abertura: Ricardo Cedraz e Daniel Dantas

Cordel: Franklin Maxado

Entrevistados: Washington Sena, Irani Rios, Enedite Sampaio, Salua Chequer e José Medrado.





QUE PODCAST É ESSE? Só se ouve na Bahia é uma produção mensal do CORREIO. Apresentado por Isis Cedraz, o podcast traz mensalmente histórias contadas pelo interior do estado, com os desdobramentos na cultura local.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.



*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier