Localizado na Sabino Silva, restaurante Carvão já tem data de reabertura

Fechado desde o início da pandemia, o restaurante Carvão, localizado na Sabino Silva, em Salvador, voltará a funcionar. De acordo com o proprietário, o chef Ricardo Silva, a previsão é que o estabelecimento reabra no dia 4 de novembro. “Estamos trabalhando duríssimo para reabrirmos a casa logo após o feriado de 2 de novembro”, nos disse Ricardo. O Carvão é famoso por utilizar o chamado dirty setak. Nele, as carnes são retiradas da geladeira e assadas diretamente sobre o carvão em brasa. A vantagem da técnica é imprimir um sabor mais defumado e uma crosta mais acentuada.



Quem encara não quer saber de outra coisa, garante o chef, que não se nega a preparar todos os cortes listados no cardápio na tradicional grelha, movida a carvão e a lenha de aroeira. Os mais aplaudidos são o prime rib extraído de gado angus, o tbone e o bife ancho.

