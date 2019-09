Loja de carnes e pescados é autuada por vender mais de 50 kg de produto vencido

Uma loja de carnes e pescados localizada no bairro Dois de Julho foi autuada nesta quinta-feira (12), após uma vistoria do Procon-BA, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS). Segundo o órgão, o estabelecimento Peixaria Mar e Terra mantinha à venda produtos vencidos e mal acondicionados.

O Procon chegou à loja após a denúncia de um consumidor, que reclamava de erros na tara da balança. Porém, ao chegar no local, identificou infrações na exposição de mais de 50 kg de produtos à venda, entre eles bacon, lombo defumado, miúdos, salgados e defumados, todos com prazo de validade vencido. Além disso, foram encontrados 25 kg de charque em mau estado de conservação e sem a devida proteção contra agentes contaminantes.

“O principal impulsionador do trabalho do Procon-BA são as denúncias e reclamações dos consumidores. Neste caso, apontaram a suspeita da balança, mas o órgão apurou haver problemas mais graves, como os produtos já vencidos expostos em ambiente de venda”, disse Filipe Vieira, superintendente do órgão baiano.

Durante a fiscalização, o Procon informou que os alimentos deveriam ser descartados, já que estavam impróprios para o consumo. O órgão também acionou a Delegacia do Consumidor (Decon) para acompanhar o caso.

Denúncias ao Procon podem ser feitas através do aplicativo Procon BA Mobile ou por e-mail, através do denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br.