Loja de carros de luxo Ryk Motors irá inaugurar novo showroom na Estrada do Coco

A Ryk Motors, na Estrada do Coco, vai passar por uma repaginada e, com previsão para agosto, vai inaugurar uma nova estrutura, que elevará o nível da experiência na compra de veículos premium. A marca seguirá com foco em atendimento personalizado para clientes exigentes, negociação segura e estrutura moderna.



A loja exclusiva, com mais de 1.000 m² de showroom, contará com novo projeto do arquiteto Leandro Teles (@studiolt.arq) e investirá ainda mais na qualificação da equipe, entregando segurança, credibilidade e atendimento completo na compra ou venda de carros de luxo, de marcas como Porsche, BMW, Mercedes, Land Rover, Volvo, Jaguar e Audi.



"Estamos bastante ansiosos com as novidades, que chegam para aquecer o mercado de veículos premium em Salvador e Região Metropolitana. A Ryk Motors será muito mais do que uma loja que vende carros. Nós queremos vender uma experiência atrelada ao sonho dos nossos clientes”, revelam os empresários Mauricio Amaral e Giovanni Avelino, à frente da marca e há 15 anos no ramo, antes como concessionários Troller.

