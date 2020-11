Lojas antecipam promoções e movimento cresce nos shoppings 

Oficialmente a Black Friday só acontece na próxima sexta-feira (27), mas o movimento nos shoppings já começa a aumentar. Alguns lojistas decidiram, inclusive, antecipar os preços promocionais apostando na diferença que a data pode fazer nas vendas de final de ano.

O pico de vendas no entanto, ainda é esperado para o fim de semana oficial de promoções, a partir do próximo dia 27. “É a primeira grande data do varejo em que estaremos com os shoppings abertos Ainda existem limitações e os protocolos de segurança precisam ser seguidos. Isso gera um impacto nas vendas, mas a expectativa não deixa de ser positiva”, afirma Edson Piaggio, coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers, na Bahia (Abrasce - Ba).

O representante explica que as vendas ainda não retornaram ao patamar que se tinha antes da pandemia e que ainda não é possível esperar por números que superem os de 2019. “Desde que os shoppings reabriram estamos vendendo 60% a menos do que o mesmo período do ano passado e a expectativa é que com a Black Friday a gente fique apenas com 10% a menos no comparativo”, detalha

Quem trabalha no shopping diariamente diz já sentir o incremento. A empresária Julia Laert, por exemplo, que tem uma loja de maquiagem e cosméticos no Salvador Shopping, foi uma das que já sentiu a diferença;”O shopping está visivelmente mais cheio. Até fila para entrar no estacionamento aconteceu. As expectativas são as melhores”, comenta ela que deu início aos preços especiais na última sexta-feira (20), uma semana antes da data oficial.

A vendedora Ana Paula Santos, que trabalha em uma loja de roupas no Shopping da Bahia comemora o movimento. “Com certeza foi o meu melhor dia de vendas desde a volta. Espero que só melhora com a Black Friday e o Natal”, diz. No Shopping Bela Vista, o fluxo de pessoas já cresceu 25% na comparação com o mês anterior e 15% quando comparado ao movimento do último final de semana. “A expectativa é que esse período aumente o fluxo em 15% e as vendas em 5%” espera o gerente de marketing do centro de compras Ticiano Cortizo.

