Lojas do Salvador Shopping e Salvador Norte participam da Liquida Bahia

A partir dessa sexta-feira (26), clientes do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping encontram ofertas exclusivas nos estabelecimentos comerciais como parte da 11ª edição da Liquida Bahia, organizada pela Câmaras de Dirigentes Lojistas da Bahia (FCDL BA) e CDL Salvador. O período promocional segue até 5 de setembro e a campanha também vai ter sorteios para incentivar vendas.

No Salvador Shopping, os clientes podem conferir preços promocionais nas lojas Lacoste, Trudys, Mr. Cat, Acqua Aroma, Planeta Bolsas, Granado, TNG, Nagem, Charlot e Multicoisas, dentre outras. No Salvador Norte, lojas como Mundo Verde, Papel e Cia, Trifill, Mahalo, Zip Náutica, Ótica da Gente, Polo Wear, Freitas Varejo, Passos do Bebê e Tênis e Cia estarão com descontos. Stands montados no Salvador Shopping (piso L1, próximo à Vivo) e no Salvador Norte (piso L1, próximo à Marisa) vão oferecer informações sobre as promoçõs.

On-line

As promoções também vão se estender aos sites. Durante o período da Liquida, os clientes que comprarem acima de R$100 no Salvador Shopping Online ou no Salvador Norte Online, ganham um balde + 4 cervejas + 2 copos e ainda contarão com o benefício do frete grátis. As notas das compras on-line também são válidas para concorrer aos prêmios da Liquida.

As compras devem ser feitas através dos sites: www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br ou pelo aplicativo das plataformas (disponíveis gratuitamente para Android e IOS) com retiradas nos Drives Thru, Lockers (Armários Inteligentes) e através da Retirada Expressa. Para aqueles que desejam receber em casa, as entregas são feitas em até 1h e num raio de 20km.



Cadastro para concorrer

Como nas edições anteriores, quem quiser participar precisa fazer um breve cadastro no site oficial appliquidabahia.com.br. Feito o cadastro, o consumidor tem direito a um cupom para cada R$ 50 em compras, utilizando qualquer meio de pagamento nas lojas participantes.

Pelo mesmo valor, as transações em maquininhas da Rede dão direito a três cupons. Já os pagamentos feitos com cartões Mastercard nas máquinas da Rede dão direito a cinco cupons para cada R$ 50. Os prêmios da Liquida Bahia deste ano são: um veículo zero quilômetro da marca Toyota Yaris Sedan; cinco motocicletas Yamaha Neo 125 cilindradas; e dez vales-compra de R$ 1.000 cada um. Os vendedores também recebem prêmio, concorrendo a cinco vales-compra de R$ 1.000 cada um.

CONFIRA ALGUMAS OFERTAS:



Salvador Shopping

TNG- Piso L1:

Todas as peças estão com 20% de desconto (a partir de 3 peças)

Polos| De: R$ 69,99 Por: R$55,99

Camisas| De: R$ 49,99 Por: 39,99

Mr. Cat- Piso L2:

Sapatilha Bico Fino | De: R$ 259,90 Por: R$ 103,96

Rateirinhas | De: R$ 229,90 Por: R$91,96

Charlot- Piso L2:

Perfume Masculino Boss de Hugo Boss 200ml | De: R$799,00 Por R$589,00

Perfume Masculino Hugo Man Hugo Boss Eau de Toilette 200ml| De: R$499,00 Por R$399,00

Salvador Shopping Online

Bermuda Osklen Surf Aquape| De: R$ 297 Por: R$ 227

Tênis Fisioflex Bibi Calçados | De: R$ 149,90 Por: R$ 74,95

Blusa segunda pele vermelha loja Havaiana | De: R$ 119,99 Por: R$ 74,99

Salvador Norte Shopping

Loja Trifill– Piso L1

Pijama | De R$89,99 por R$ 71,99



Mahalo– Piso L1

Camisas masculinas | R$ 79,99 por R$ 65,00



Freitas Varejo – Piso L2

Pipoqueira elétrica – De R$99,95 por R$ 69,99