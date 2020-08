Lojas virtuais, plataforma para cursos, suporte para as redes sociais são saídas para artesãos

Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas mostrou que as perdas econômicas para o turismo brasileiro em 2020 e 2021 somarão R$ 161,3 bilhões, situação que impacta todo o setor, mas em especial os artesãos e outros pequenos negócios que operam nessa cadeia. Para minimizar os efeitos danosos da pandemia para esses empreendedores, algumas iniciativas estão sendo colocadas em prática e a auxiliando na retomada dessa área da economia.

Uma dessas iniciativas é o projeto Aproximando Distâncias, que é uma plataforma de conteúdo e uma loja virtual dedicados exclusivamente à promoção do turismo, da arte e cultura brasileira. Pelo portal https://www.aproximandodistancias.com.br, 25 artistas, escolhidos por meio de uma curadoria realizada pela GOL e pela agência Spray Content, irão expor sua arte e oferecer ao Brasil o que o público só poderia ter acesso viajando pelas diferentes regiões.

Entre os produtos estão obras de arte regionais e alimentos típicos, grafite, cestaria, vasos, bijuterias, panelas de barro, bonecas de pano, conserva de pimenta e bala de banana, entre outros. Alguns itens serão entregues porta a porta e outros vendidos por meio de vouchers - ou seja, os compradores adquirem pelo site e têm até um ano para retirar a compra no local escolhido. Além do e-commerce, a plataforma também terá vídeo-aulas nas quais se ensinam as técnicas por trás de cada produto, e ainda contam a história de seus criadores.

Negócios Criativos

Outra iniciativa que promete dar um reforço na chamada economia criativa é o Acelera+ Criativo, programa de aceleração online que visa fomentar o desenvolvimento e/ou aprimoramento de produtos e serviços com modelo de negócios inovadores nos diversos segmentos da economia criativa no estado da Bahia. A iniciativa é do Sebrae Bahia. As inscrições acontecem até o dia 06 de setembro unicamente por via digital, através do site www.sebrae.com.br ou www.aceleramaiscriativo.com.br, onde está disponível o edital do programa.

Serão selecionados 15 projetos dos segmentos da economia criativa para serem acelerados ao longo de três meses. São considerados segmentos da economia criativa aptos a participar do programa, iniciativas nas áreas de: artes cênicas, música, artes visuais, literatura e mercado editorial, audiovisual, animação, games, software aplicado à economia criativa, publicidade, rádio, TV, moda, arquitetura, design, cultura popular, artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural. Podem participar micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais, startups ou ainda potenciais empreendedores que tenham uma ideia inovadora de negócio no setor criativo.

O programa conta ao todo com 12 semanas de duração, com capacitações online semanais com facilitadores especialistas em diversas áreas como negócios e inovação, marketing digital, gestão financeira, jurídico para setor criativo, modelagem e validação de negócios entre outras. Além dos encontros de conteúdo, os negócios participantes contarão ainda com acompanhamento individual semanal com mentores que ajudarão nos desafios específicos de cada projeto. Ao final do programa, os negócios criativos participarão de um Demoday, evento de encerramento com apresentação dos negócios para possíveis investidores do setor. Informações: www.sebrae.com.br I www.aceleramaiscriativo.com.br

Negócios baianos

A mestre ceramista Maristella Marques, 60 anos, e a artista plástica Sônia Costa, 64 anos, participam do programa Aproximando Distâncias.

Sônia, por exemplo, conheceu o programa através da Artesol Mauá, onde eu atuava. Ela diz que as expectativas para a atuação nesse novo projeto são as melhores. “Estou fazendo coisas novas para apresentar no projeto. Acho que vai ajudar a gente nesse momento difícil da pandemia”, acredita. Geralmente, as esculturas únicas de negras, sereias, mães, além biojoias eram vendidas para lojistas. Com a pandemia, ela ficou sem encomendas.

“Agora estou produzindo, criando novos produtos para oferecer na loja do Aproximando Distâncias, como colares de parede, esculturas únicas para decoração, biojoias artesanais. Acho que o projeto vai ajudar na divulgação do meu trabalho para novas pessoas”, diz.

Todos os trabalhos produzidos por Sônia têm como matéria prima materiais inusitados para conferir texturas distintas (foto: divulgação)

Sonia descobriu a paixão pela cerâmica quando jovem, em aulas da técnica na Aliança Francesa de Salvador. Encantada com o trabalho manual, se especializou em Educação Artística na Universidade Católica. A artista ficou conhecida pela valorização da estética da cultura afro brasileira na Bahia. Das sereias negras, foi adicionando mais curvas até a criação icônica de suas “sereias mães”. Todos os trabalhos produzidos têm como matéria prima materiais inusitados para conferir texturas às suas peças, como moldes de casca de coco, o reaproveitamento de materiais ordinários como palito de fósforo, tampa de pasta dental, para criar texturas e pesquisar estilos de decoração das peças.

Para participar

Na plataforma do Aproximando Distâncias há um espaço para inscrição de novos artistas/artesãos e os projetos serão avaliados, à medida que forem inscritos, por profissionais com conhecimento nas áreas envolvidas. O principal fator é o interesse em participar e garantir qualidade e entrega.

De acordo com a diretora de marketing da Gol, Loraine Ricino, a maior prioridade foi trazer diversidade de produtos e de regiões do Brasil. “Tivemos o cuidado de entender que o projeto Aproximando Distâncias precisava trazer um retrato da arte e cultura de todo o país. São desde produtores artesanais de balas de banana, tradicional do Paraná, até esculturas feitas de barro na Bahia”, completa.

Ela lembra que depois de registrar o interesse em participar, o artesão deve aguardar um retorno dos responsáveis e, após a aprovação, será instruído sobre a entrada no Aproximando Distâncias. “A única regra é que o produto oferecido seja artesanal e que tenha ligação com a cultura brasileira. Neste início são das áreas de gastronomia (conservas, bala e doces), artes (grafite, esculturas), artesanato (objetos, bonecos e xilogravura) e música”, esclarece.

No caso da Aproximando Distâncias, o artista/artesão fica com valor integral cobrado pelo produto. “A GOL é responsável apenas pelo gerenciamento da plataforma, pelo apoio e divulgação do trabalho dos artesãos. Lembramos que Companhia não tem nenhum lucro com isso”, finaliza.