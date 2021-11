Londrina e Brusque vencem, e Vitória volta para o Z4 da Série B

Mesmo após vencer o Cruzeiro por 3x0 na noite de domingo (14), o Vitória não conseguiu confirmar sua saída da zona de rebaixamento após o fim da 36ª rodada da Série B. Isso porque os dois adversários diretos do Leão na briga contra a queda também venceram suas partidas na tarde desta segunda (15).

Em Santa Catarina, o Brusque bateu o CRB por 1x0 e foi a 41 pontos, na 15ª colocação. Na outra partida, que aconteceu no Paraná, o Londrina virou para cima da Ponte Preta no Estádio do Café e chegou aos mesmos 41 pontos, mas ainda dentro do Z4, na 17ª posição. No momento, o primeiro time fora da zona é o Remo, que também tem 41 e ainda joga nesta segunda-feira, contra o Goiás.

O Vitória aparece na cola, com 40 pontos, em 18º lugar, e continua dependendo de uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento para a Série C do Brasileiro.



A tarde começou com boas notícias para o torcedor rubro-negro, que viu o Londrina sair atrás do placar logo aos três minutos do primeiro tempo, com o gol de Moisés para a Ponte. Mas Zeca empatou aos 20 minutos da primeira etapa e, aos 41 do segundo tempo, Salatiel fez o gol da vitória do time paranaense. O gol do Brusque no confronto contra o CRB foi marcado por Thiago Alagoano, aos 38 minutos do segundo tempo.



Na próxima rodada, a missão do Leão é a mesma: vencer sua partida e secar os concorrentes. O Vitória vai enfrentar o CRB, que está em 6º e dá suas últimas cartadas brigando para subir, no dia 22. A vantagem é que, dessa vez, o time de Wagner Lopes entrará em campo já sabendo o resultado dos adversários, pois o Brusque recebe o Operário no dia 19. O Londrina visita o Vila Nova (13º) no mesmo dia.