Londrina empata, Grêmio perde e Bahia agradece; veja a classificação da Série B

Após perder do Sport na abertura da 30ª rodada da Série B, segunda-feira, o Bahia contou com a sorte nesta sexta, quando concorrentes diretos entraram em campo na continuação da jornada.

Em mais uma partida irreconhecível, o Grêmio conheceu a primeira derrota com Renato Gaúcho ao perder para o Novorizontino por 2x0 fora de casa. Com isso, o time gaúcho continua na terceira posição, com 50 pontos, atrás de Cruzeiro (62) e Bahia (51). Se o Grêmio tivesse vencido, o Bahia perderia a segunda colocação.

O Vasco encostou, agora com 48 pontos após golear o lanterna Náutico por 4x1. Mas o Londrina, quinto colocado, ficou com 45, o que evitou uma aproximação maior.

Isso porque o time paranaense também tropeçou nesta sexta-feira. Empatou por 1x1 com o Tombense, que após passar o primeiro tempo inteiro sem finalizar buscou o empate na segunda etapa com gol do atacante veterano Ciel, o 9º dele na Série B. O time de Tombos está invicto há 15 jogos no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Assim, a distância do Londrina para o Bahia, que poderia cair para quatro pontos, está em seis. A 30ª rodada termina sábado (18).

O Esquadrão só volta a jogar no dia 24, quando receberá o Operário-PR, na Fonte Nova, pela 31ª rodada. O Londrina volta a campo um dia antes, em casa, contra a Ponte Preta. O Grêmio abre a rodada já na terça-feira (20), em partida contra o Sport, em Porto Alegre. E o Vasco visita o líder Cruzeiro na quarta-feira (21), em Belo Horizonte.