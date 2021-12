Longe de Salvador há dois anos, Regina Casé passará temporada na cidade

A atriz e apresentadora Regina Casé tem uma casa no Santo Antônio Além do Carmo (João Pedro Januário/divulgação)

Após dois anos sem vir a Salvador, onde possui residência no Santo Antônio Além do Carmo, a atriz e apresentadora Regina Casé está planejando passar uma temporada na cidade, em janeiro. Em conversa com o Alô Alô Bahia, Regina afirmou: “Há dois anos que não vou a Salvador. Primeiro por causa das gravações de Amor de Mãe e depois por conta da pandemia. Estou doida de saudades!”. O imóvel de Regina Casé é a junção de duas casas dos séculos 18 e 19, e, para cumprir regras do patrimônio histórico, passou por adaptações orquestradas pelo arquiteto David Bastos.

Condessa de Valmareno, Georgina Brandolini vai passar Natal e Ano Novo em Trancoso (divulgação)

Adeus ano velho...

Georgina Brandolini d'Adda, dona de uma das propriedades mais valorizadas de Trancoso, acaba de confirmar a virada de ano no vilarejo, no sul da Bahia. Condessa de Valmareno, ela chega ao destino antes do Natal, aproveitando para celebrar seu aniversário, no dia 23 de dezembro, em família, de maneira discreta, como lhe é peculiar. Nascida no Rio de Janeiro, de família aristocrática francesa, mas sempre envolvida com o mercado de moda, Georgina, que foi musa e trabalhou com Valentino por 22 anos, passará dias de tranquilidade em casa. O imóvel em questão conta com interiores de Sig Bergamin e já foi alugado por celebridades como Beyoncé e Ivete Sangalo.

A influencer Sílvia Braz também virá para Trancoso (reprodução)

... feliz ano novo

A influenciadora digital Silvia Braz também acaba de confirmar que Trancoso, no sul da Bahia, será seu destino no Réveillon. A produtora de conteúdo, que ano passado curtiu Ilhabela, no litoral de São Paulo, revelou que será a sua primeira virada de ano longe da filha mais velha, Maria Braz, que estará com amigas na Praia de Carneiros, em Pernambuco. Na última temporada física de moda pré-pandêmica, Silvia foi considerada a terceira influenciadora com maior valor de impacto econômico da mídia mundial. Os dados foram divulgados pela empresa de análise de dados Launchmetrics.



Endereço baiano A marca catarinense Lalibela está se preparando para desembarcar em Trancoso, no sul da Bahia. Por lá, terá um espaço na Concierge Fashion Store, loja de Pedro Mafra, que fica localizada em pleno Quadrado. O ambiente contará com curadoria especial da fundadora e diretora criativa da marca, Kaká Grossenbacher.

O médico Edson Freitas está na matéria de capa da Revista Yacht Mais (Elias Dantas/Alô Alô)

Deu capa Capa da edição de fim de ano da Revista Yacht Mais, Edson Freitas foi homenageado com jantar, quinta-feira, no restaurante Alfredo´Ro, em Ondina, em Salvador. Na publicação, o médico vai além da estética e fala sobre os benefícios proporcionados pela rinoplastia. “Fiquei imensamente feliz em ter sido convidado para entrevista de capa da revista. Agradeço a todos que confiam na minha filosofia de trabalho”, afirmou.

Inauguração Na próxima quarta-feira (15), a população de Salvador e, em especial, o público do Corredor da Vitória, vai conhecer de perto o Vitória Boulevard, centro de compras que reúne um mix de lojas, gastronomia e conveniência. A abertura contará com apresentação de violino, chegada do Papai Noel, noeletes, personagens lúdicos e música ao vivo em sua praça de alimentação, além da inauguração da obra “Abrace”, de Bel Borba.

A redação do Alô Alô em Trancoso funcionará dentro da Casa Haute (divulgação)

Direto da fonte

O Alô Alô Bahia terá uma redação, a partir do dia 26 de dezembro, em Trancoso. O espaço funcionará dentro da Casa Haute, em pleno Quadrado, e servirá de base para a equipe do portal cobrir em tempo real os principais agitos do vilarejo baiano. O QG será montado em parceria com a Agência Haute, que nasceu com o objetivo de conectar marcas e pessoas através de projetos personalizados. No mercado corporativo, a Haute é referência quando o assunto é ativação e eventos proprietários para grandes marcas.