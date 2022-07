Longe, lá de Londres: Carlinhos Brown leva trio sustentável para carnaval europeu

Em junho, Brown participou do álbum EletroTribalistas, segundo lançamento autoral de 2022 – o primeiro álbum foi lançado em março, “SIM.ZÁS”, com releituras em formato de canções com novos arranjos de sucessos carnavalescos, como parte das celebrações dos 20 anos do Movimento Tribalistas, junto aos amigos parceiros Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

O lançamento ainda teve parceria eletrotribalista com o DJ Fernando Deeplick. Com ele, Carlinhos Brown levou para os palcos do Cultura Business Festival e do Milano Latin Festival 2022, na Europa, canções aclamadas pelo público, comemorando mais de 40 anos de carreira, e na volta, apresentou o mesmo show no palco do São João da Bahia, no Parque de Exposições de Salvador, para uma plateia abarrotada.

No ano em que celebra 60 anos de vida, há muito ainda o que cantar e compor: com uma agenda corrida e sem trégua, Brown se prepara para levar o primeiro trio elétrico totalmente sustentável da história, o "Brasil Gueto Square", numa apresentação que -permitindo a anedota tribalista- fará longe, lá de Londres. A apresentação acontece no carnaval de Notting Hill, em Londres, no dia 29 de agosto.

Além disso, o Cacique prepara um livro de memórias, um musical inédito do projeto infantil Paxuá e Paramim que estreia também em agosto, e assina a trilha sonora de “Orfeu Negro”, primeiro musical brasileiro na Broadway, previsto para temporada 2023, entre outras boas surpresas e criações.

“Levar para as ruas o primeiro trio totalmente sustentável da história é a realização de um sonho coletivo, um sonho que nasceu com Dodô e Osmar. Agora faremos isso em Londres, em agosto, no Carnaval de Notting Hill. E é uma honra imensurável poder dirigir um espetáculo como esse que faremos com o bloco "Brasil Guetho Square". E tudo sob as bençãos das inspirações ancestrais, em um ano de grande importância para mim, por meus sessenta anos de vida, e mais de quarenta dedicados ao Carnaval", conta o mestre de mais de 15 mil discípulos dos ritmos, espalhados pelo mundo.