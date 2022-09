Lore Improta é barrada em área vip do Rock in Rio

Não foi fácil para Lore Improta acessar a Área Vip do Rock in Rio, onde estavam famosos como Gazi Massaferra, Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso. Em sua primeira tentativa de acessar o local, a baiana foi barrada pelos seguranças, que alegaram que ela estava sem a pulseira correta.

Segundo o jornal Extra, a mesma situação aconteceu com a modelo Yasmin Brunet, também neste domingo (11). Por conta disso, as duas assistiram a parte do show de Ludmilla na pista, no meio do povão.

Yasmin ficou bastante irritada com a situação, que já tinha enfrentado em um dia anterior. Ela reclamou com a organização do evento.

Depois de algum tempo, as duas foram liberadas e puderam assistir o show com conforto, informou o Extra.