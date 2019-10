Lorena Improta relembra relação com Leo Santana: 'Eu lutei por amor'

(Foto: Reprodução)

Entre voltas e separações, o casal Leo Santana e Lore Improta ficou junto por dois anos e chegaram a noivar. Três meses após o fim definitivo, a dançarina baiana relembrou o namoro com o cantor e considera ter feito de tudo para manter a relação e preservar a história entre eles.

"O amor é a base de tudo e eu lutei pelo amor. Tenho um carinho enorme por ele e ele sabe disso. Sou zero inimizades e o mundo da voltas", disse ela nesta segunda-feira (14).

Sem perspectiva de retomada do casal, a musa revela que seu grande sonho pessoal é ter filhos algum dia. "A mulher tem que se realizar de qualquer forma. Solteira ou casada. Não precisamos de homem para sermos felizes", acredita.

Enquanto não tem filhos, a dançarina se foca no público infantil, cantando e dançando em seus projetos infantis: o Bailinho da Lore e O Fantástico Mundo da Lore.

"As crianças estão carentes de músicas e artistas voltados para elas", disse a apresentadora do "Me Deixa Dançar", do GNT, que torce por uma segunda temporada da atração.

Curto 'enigmático'

A declaração de Lore Improta sobre o ex-relacionamento acontece alguns dias após Leo mostrar que continua ligado na ex. Na última terça-feira (8), a dançarina compartilhou um clique mostrando uma mudança que fez no visual com uma extensão capilar.

Uma página no Instagram compartilhou as duas versões da musa e questionou aos fãs da dançarina qual visual eles preferem - com cabelo curto ou grande. O gigante não titubeou e cravou a sua preferência: "curto".

O comentário gerou um rebuliço nos fãs, que se perguntaram se Leo preferia o cabelo curto ou se ainda curte a bailarina.