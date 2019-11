Loreto fala de comparação com namorado de Débora: 'Se for parecido, bom pra ela'

O ator José Loreto comentou o novo namoro da ex-mulher, Débora Nascimento, mãe da sua filha Bella, de 1 ano e meio. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Loreto foi questionado sobre os comentários sobre a semelhança física que fazem comparando-o ao dermatologista Luiz Perez, novo namorado de Débora.

"Já ouvi falar, mas não ligo. Se for parecido, que ótimo, bom para ela", disse Loreto, brincando. "Vida que segue. Vida, trabalho, minha filha [Bella, de 1 ano e meio] que é minha preciosidade. O resto é o resto", acrescentou, sem querer falar mais do assunto.

Loreto e Débora se separaram em fevereiro deste ano, depois de uma polêmica com uma suposta traição do ator que envolveu até o nome de Marina Ruy Barbosa. Em texto publicado na época, Loreto falava que havia errado com Débora, sem entrar em detalhes, mas sempre negou ter traído a atriz.

O nome de Marina foi apontado como possível affair de Loreto, seu parceiro de cena em "O Sétimo Guardião", mas todos os envolvidos negaram. A atriz é casada com o piloto Alexandre Negrão.

Loreto continua solteiro. Já Débora está na nova relação desde setembro. Ela foi com o novo namorado para o casamento de Thaila Ayala e Renato Góes e esteve ao lado dele no aniversário do dermatologista. Desde então, têm sido vistos juntos mais regularmente.