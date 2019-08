Lote em ilha particular na Baía de Todos os Santos a partir de R$ 4,5 milhões

A recuperação do mercado imobiliário da Bahia ainda não ganhou força, mas há quem sempre aposte que não existe crise para o público highest society – ou, em bom português, para aqueles com reservas financeiras a partir dos 6 dígitos. É essa a aposta do engenheiro Reynaldo Loureiro, CEO da Bahia Marina, que no próximo dia 17 vai abrir escritório para a venda de lotes do Ilha Bimbarras Sítio de Praia. Localizado em uma exclusiva ilha na Baía de Todos os Santos (município de São Francisco do Conde), o empreendimento terá lotes com preços entre R$ 4,5 milhões (20 mil m²) e R$ 6,75 milhões (70 mil m²). O condomínio terá apenas 18 áreas comercializadas e os futuros proprietários vão poder construir até 7 unidades em cada terreno. “Os lotes permitem a opção de ter um espaço sozinho ou compartilhado entre amigos e familiares. É a chance de adquirir uma propriedade dentro de uma das ilhas mais bonitas da Baía de Todos os Santos - capital da Amazônia Azul, desfrutando de um refúgio bem próximo da capital é singular. Específico para os amantes do mar e da natureza”, afirma o empresário, via assessoria de comunicação. A ilha fica a cerca de 40 minutos de lancha de Salvador, ou a 60 km por via terrestre.

Preservação - A Ilha Bimbarras possui mais de dois milhões de metros quadrados, cercados de área verde protegida e oito quilômetros de costa marítima de águas calmas e cristalinas, e teve a titularidade adquirida na década de 1980. O empreendimento vai ocupar 821 mil m² - dos 2 milhões de m² da ilha. A paisagista responsável pelo empreendimento é Lícia Loureiro, que desenvolveu um projeto para manter as condições originais da ilha, “preservando tudo que é possível”. Em contrapartida ambiental, o Loteamento Ilha Bimbarras – Sítio de Praia vai doar ao município São Francisco do Conde, uma área de 226.040,63m², onde será implantada uma Área de Proteção Integral – o Parque Natural Municipal da Mata



Casa Conceito - Uma amostra do empreendimento poderá ser vista durante a segunda edição da mostra de decoração e arquitetura Casa Conceito, que também ocorre na Bahia Marina (Av. Contorno) de 17 de agosto a 29 de setembro. Estará em exposição um ambiente criado pelo arquiteto José Marcelino com o objetivo de levar ao público da mostra a experiência de um sítio construído na ilha.



Startup dá renda extra para dono de carro que expor propaganda



Um grupo de jovens empresários baiano está lançando oficialmente este mês um novo negócio que promete renda extra para donos de carros particulares. Engana-se quem pensa que é mais um similar do Uber. Na verdade, o aplicativo Plocar pretende unir proprietário que se predispõem a fazer propaganda de uma marca ou serviço em troca de uma remuneração e as marcas que querem pagar para que este tipo de publicidade seja realizada. Aos anunciantes, a promessa é a de que a ferramenta permite o monitoramento de suas campanhas por meio de métricas tangíveis. “Oferecemos uma solução de anúncio Out of Home (OOH) que impacta as pessoas nas ruas por meio da plotagem de carros. Com métricas, criamos um sistema de inteligência interligado. O anunciante, que antes não tinha como acompanhar o que estava sendo divulgado, agora tem conhecimento e controla o processo de criação da campanha e estratégia, a plotagem dos carros, as vistorias pelo QR Code e os relatórios de desempenho e quilometragem. Tudo disponibilizado em tempo real, direto do computador ou celular”, esclareceu um dos sócios, Adeildo Peixoto. Já o proprietário do carro pode receber uma renda extra de até R$ 900 por ano. A primeira campanha da startup é para o Varejão Auto Peças. O cadastramento de motoristas interessados começou em fevereiro. O aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS. Enquanto se consolidam em Salvador, os empresários já fazem planos para expandir o negócio e a ideia é abrir um escritório em Belo Horizonte no ano que vem.



Europeus no alvo

De olho na ampliação do público europeu em seus quartos, o Fera Palace Hotel apresenta novas promoções para os meses de setembro e outubro, quando os habitantes do velho continente estão em plenas férias de verão. A oferta prevê desconto no valor da diária que variam de 15% a 25% a depender do número de noites reservada. Em 2018, os estrangeiros representaram 38% dos hóspedes que o Fera Palace recebeu. Somente no primeiro semestre deste ano, o percentual de europeus já ultrapassou o registrado em todo o ano passado, chegando a 46%. A maioria deles são, pela ordem, franceses, americanos e espanhóis.



Exporural espera movimentar R$ 10 milhões



Uma cavalgada com mais de 200 cavaleiros e amazonas entre o Jardim de Alá (orla) e o Parque de Exposições (Av. Paralela) vai marcar uma abertura extraoficial da 20ª Exporural, que acontece entre 10 e 18 próximos. Neste ano, a expectativa dos organizadores é a de que o evento movimente R$ 10 mi em negócios. Estão previstos 15 julgamentos e três leilões. “Nos leilões, serão oferecidas facilidades no pagamento e segurança nas transações, seja no formato presencial ou no virtual”, registra Almir Lins, diretor da Associação de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba) e coordenador da Exporural. Ele também destaca a Copa dos Pais, concurso que envolve caprinos e ovinos e elegerá o melhor criador, expositor, melhor animal macho e fêmea, com mais de R$ 10 mil em prêmios. Realizada pela Central das Exposições, representada pela Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos da Bahia (Accoba), a Exporural 2019 tem a expectativa de receber 100 mil visitantes, com ingressos a R$ 10 e entrada gratuita para crianças até 10 anos e idosos com mais de 60 anos. O evento tem entrada franca nos dias 10 (sábado), 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira).



FIQUE POR DENTRO



E-commerce - Com o objetivo de estimular a discussão sobre o futuro do varejo no Brasil e no mundo, o Sebrae, em parceria com a Fecomércio-BA, realiza hoje (6/8) o primeiro Fórum do Comércio. O evento é gratuito, traz palestras, painéis e oficinas com o tema tecnologia e inovação e acontece a partir das 8h30, no Teatro Sesc da Casa do Comércio, em Salvador. Na oportunidade, o Sebrae vai lançar a plataforma Varejo Digital, que permitirá aos empreendedores fazerem um diagnóstico do negócio no ambiente virtual e obterem acesso a mentorias e soluções do Sebrae.



Shopping - Maior complexo comercial em construção no país hoje, o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, já possui 95% das suas obras concluídas e 81% de sua área bruta locável (ABL) já comercializada. Localizado na Estrada do Coco, o shopping faz parte de um complexo comercial com 260 mil m² de área total e 84 mil m² de área bruta locável (ABL), que inclui ainda um power center com operações inéditas na Bahia e terrenos destinados a construção de hotel, day hospital e universidade, bem como o Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF), já entregue à Prefeitura Municipal. Entre as marcas já confirmadas estão gigantes do varejo brasileiro como Pão de Açúcar, Renner, Preçolândia, Cinépolis, Riachuelo, C&A, Kalunga, Le Biscuit, Centauro, Studio Z e Lojas Americanas, que integram as 18 lojas âncora e megalojas do Parque Shopping. Outro destaque do mix de atrações são operações inéditas, como a Magic Games, que terá uma unidade no conceito Family Entertainment Center, com 7,5 mil m² e será o maior parque indoor do país com 5 salões de aniversários, mega piscina de bolinhas, montanha-russa, barco viking, autopista, super escorrega e muito mais.



Crediário - A Nagem, uma das maiores varejistas de tecnologia do Nordeste, preparou uma negociação especial com fornecedores para o Dia do Pais. Com isso a marca espera um crescimento de até 20% em relação aos mesmo período do ano passado. Os descontos são de até 40%. A data ainda servirá de teste para o lançamento do CredNagem, financiamento próprio da marca com foco em quem não possui cartão de crédito ou quer um número de parcelas ainda maiores.

Telefonia - A TIM lucrou R$ 423 mi no segundo trimestre, um crescimento de 26% no ano. A receita de serviços (móvel e fixo) foi o destaque do período, totalizando R$ 4.063 milhões, um crescimento de 2,4%, estimulado pela expansão da TIM Live, que superou meio milhão de clientes, e pelo crescimento de 11,8% de acessos pós-pagos. A rede 4G da operadora chegou a 3.321, o que representa 93% da população urbana e confirma a liderança da companhia na cobertura de quarta geração. Na Bahia, a companhia chegou a 990 municípios cobertos pela 4G.

Educação - O modelo de treinamento de professores implantado no Programa de Inglês do Grupo ACBEU foi destaque no Southern Cone Tesol, conferência que reúne associações de Ensino da Língua Inglesa (ELT) da América do Sul. Cerca de 1.000 profissionais do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai se reuniram em Curitiba, no Paraná, para trocar experiência e apresentar ações inovadoras. Desenvolvido pela coordenadora de desenvolvimento acadêmico do Programa de Inglês do Grupo ACBEU, Maria Helena Meyer, o método inovador começou a ser aplicado há dois anos pela instituição e os resultados são percebidos com o engajamento dos docentes em um processo de reflexão, experimentação e compartilhamento.

Sustentabilidade - A partir do próximo dia 10 de agosto, a OR inicia ação de plantio de mais de 1.500 mudas na cidade. Com apoio da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência da Prefeitura de Salvador, a iniciativa começará no Horto Florestal e será estendida para outros bairros de Salvador. O plantio de mudas integra o compromisso da OR com ações sustentáveis e atividades que visam impactar positivamente a comunidade do entorno onde a incorporadora constrói – a empresa lançou recentemente no bairro o empreendimento Monvert. Além disso, a ação responde às condicionantes da autorização de supressão vegetal, estabelecida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (SEDUR). Com a ação, a OR fará o plantio de mudas em quantidade superior à recomendada.

Prêmio - A pousada Tarumã, localizada em Mucuri, na Costa das Baleias ( Categoria Serviço), a fábrica de uniformes Tutto Bianco, de Barreira (Indústria), e Lojas Dubelo, do ramo de colchões e situada em Bom Jesus da Lapa (Comércio) foram as vencedoras do Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa, concedido no último dia 1º . A iniciativa tem como objetivo o reconhecimento à ação de empreendedores que se destacaram na Bahia, nos setores da indústria, comércio e serviços. Em 2019, apenas no primeiro semestre do ano, o Banco do Nordeste já contratou R$ 1,74 bilhão com MPE, valor 51% superior ao contratado no mesmo período do ano anterior. A previsão é de aplicar R$ 3,4 bilhões no segmento, ao longo de 2019. Na Bahia, foram contratados R$ 340 milhões até junho. O número também representa aumento de 51% em relação ao primeiro semestre de 2018, quando foram contratados R$ 218 milhões. A expectativa é aplicar R$ 640 milhões em todo o Estado neste ano.