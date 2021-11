Lourrani Baas comunica fé e ancestralidade em look para o AFD 2021

Trazendo no seu DNA, a sustentabilidade, pluralidade e a cultura do Recôncavo Baiano, a marca Lourrani Baas retorna à passarela do Afro Fashion Day refletindo sobre os impacto da pandemia sobre a forma como lidamos com a moda após tanto tempo em confinamento. Presente em duas subcategorias do evento, Lourrani busca agregar o contemporâneo e moderno à fé e ancestralidade.

De acordo com Lourrani, as dúvidas, medos e anseios provocados pela pandemia a partir de março do ano passado, provocaram um processo inevitável de reflexão na sociedade como um todo, e a moda não ficou fora disso. “Muitos se perguntam como ficará o mundo na era pós pandêmica. Mas, a certeza que temos, é que muitos danos podem ser minimizados quando passamos a olhar o mundo pela ótica da FÉ”, explica. “E sobre essa FÉ e conexão com a nossa ancestralidade, que o branco chega invadindo em sua representação maior, homenageando o nosso pai Oxalá”, completa.

A peça criada por Lourrani foi confeccionada na Oficina de Upcycling, realizada em parceria com O Boticário e a cooperativa Constelação das Artes, localizadas em São Caetano. Durante a oficina que teve duração de dois dias, os estilistas e as costureiras reutilizaram tecidos provenientes de uniformes doados pelo Boticário.

De acordo com a estilista look foi construído a base da produção com tecido reciclado - BRIM 100% algodão com aplicações manuais de crochê (formato de caracol) confeccionado com barbante ecológico desenvolvido em um processo sustentável, sem a utilização de água na produção e baixa emissão de C02. Na finalização da aplicação, búzios ofertados pelo mar, sem degradação do meio ambiente. “Seguindo a missão sustentável da marca, tanto na peça produzida como nas outras integrantes da coleção, a confecção recebeu o carinho das mãos talentosas de senhoras artesãs e costureiras de uma cooperativa Constelação das Artes de mulheres localizada na periferia de Salvador, beneficiárias da Liga Transforma Núcleo de Moda Sustentável”, relata.

Outras coleções da marca já defendiam a responsabilidade com o meio ambiente e a pluralidade de corpos. (Foto: Divulgação)

Afro Fashion Day 2021

Reconhecido como o maior evento de moda negra do Brasil, o AFD é responsável por levar profissionais e jovens que sonham em desfilar às passarelas. Engajando marcas baianas, modelos pretos e alçando marcas históricas, como o lançamento do desfile filmado, o Afro Fashion Day 2021 trará mais uma vez representatividade e empoderamento negro para a moda do país.

