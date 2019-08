Luan Santana revela que acha 'Juntos e Shallow Now' brega

Após toda a polêmica, controvérsia e memes que cercaram a música "Juntos', famosa pelo seu refrão "Shallow Now", Luan Santana abriu o jogo sobre a canção em parceria com Paula Fernandes. Ao UOL, o cantor afirmou que achou o verso que a popularizou brega desde o momento que o viu pela primeira vez.

"Cheguei a falar pra ela quando recebi: 'Paula, esse 'shallow now' está soando um pouco diferente, meio ruim. Me soou meio brega assim, sei lá. Soou ruim, não entrou no meu ouvido. Aí falei: vamos trocar essa partezinha", relembrou.